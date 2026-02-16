労働市場：雇用タイプ別、業界別、技能レベル別、教育レベル別、年齢層別 - 2026年～2032年の世界予測
労働市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.07%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、労働市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「労働レポート」では構造的要因、労働力の行動、そして回復力のある組織計画のための戦略的優先事項を結びつける、労働市場のダイナミクスに関する先見的な枠組みを言及するほか、競争優位性を維持するために、主要企業が人材計画、再スキル化、部門横断的な連携をどのように統合しているかを示す、企業レベルのシグナルと戦略的人材施策を分析します。
世界の労働市場規模は、2025年に1,723億3,000万米ドルと評価され、2026年の1,806億米ドルから2032年には2,437億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1914364-labor-market-by-employment-type-industry-skill.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 労働市場：雇用タイプ別
第9章 労働市場：業界別
第10章 労働市場：技能レベル別
第11章 労働市場：教育レベル別
第12章 労働市場：年齢層別
第13章 労働市場：地域別
第14章 労働市場：グループ別
第15章 労働市場：国別
第16章 米国労働市場
第17章 中国労働市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・現代の労働環境はどのような特徴がありますか？
経済的ショックへの迅速な適応、技術の加速的進展、労働者の期待の変化によって特徴づけられています。
・労働市場のダイナミクスに影響を与える要因は何ですか？
自動化、進化する労働モデル、人口動態の変化、規制圧力が影響を与えています。
・労働力のセグメンテーションはどのように人材戦略に役立ちますか？
雇用形態の選好、スキル需要、キャリアパスにおける明確なパターンを明らかにします。
