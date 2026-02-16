電磁ロック安全ドアスイッチ市場：ロックタイプ別、設置タイプ別、定格電圧別、動作モード別、統合タイプ別、用途別、エンドユーザー別、流通チャネル別－世界の予測 2026-2032年
電磁ロック安全ドアスイッチ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.20%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、電磁ロック安全ドアスイッチ市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「電磁ロック安全ドアスイッチレポート」では技術融合、規制強化、サプライチェーンのレジリエンス、持続可能性目標が安全ドアスイッチの製品設計と調達戦略を再構築する仕組みを言及するほか、長期的な価値を確保するためのモジュール設計、供給のレジリエンス、規制対応、統合サービスモデルの重要性を強調した簡潔な総括を分析します。
世界の電磁ロック安全ドアスイッチ市場規模は、2025年に10億7,000万米ドルと評価され、2026年の11億6,000万米ドルから2032年には19億9,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1914342-electromagnetic-lock-safety-door-switch-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：ロックタイプ別
第9章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：設置タイプ別
第10章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：定格電圧別
第11章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：動作モード別
第12章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：統合タイプ別
第13章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：用途別
第14章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：エンドユーザー別
第15章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：流通チャネル別
第16章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：地域別
第17章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：グループ別
第18章 電磁ロック安全ドアスイッチ市場：国別
第19章 米国の電磁ロック安全ドアスイッチ市場
第20章 中国の電磁ロック安全ドアスイッチ市場
第21章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・電磁ロック安全ドアスイッチの重要な役割は何ですか？
物理的セキュリティ、建築安全規制、急速に進化するアクセス制御技術の交差点に位置し、信頼性の高い退避経路、管理された入室、デジタルアクセスシステムとの安全な統合が求められる環境において中核的な構成要素として機能します。
・電磁ロック安全ドアスイッチ市場の技術的な変化はどのように影響していますか？
技術の融合、規制強化、統合セキュリティへの期待の変化の影響を受けて変化しています。特に、高度なアクセス制御システムとの連携が求められています。
・電磁ロック安全ドアスイッチ市場のセグメンテーション分析は何を明らかにしていますか？
アプリケーションの文脈、ロックの類型、エンドユーザーカテゴリー、流通選択、設置方法、電圧の好み、稼働要件、統合モデルが製品要件と採用動向を形成しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ