クエン酸ナトリウム 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月10に「クエン酸ナトリウム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。クエン酸ナトリウムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
クエン酸ナトリウム市場の概要
クエン酸ナトリウム 市場に関する当社の調査レポートによると、クエン酸ナトリウム 市場規模は 2035 年に約 25 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の クエン酸ナトリウム 市場規模は約 12 億米ドルとなっています。クエン酸ナトリウム に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、クエン酸ナトリウム市場シェアの拡大は、医薬品およびヘルスケア分野の急速な成長によるものです。クエン酸ナトリウムは、採血管、輸血バッグ、透析液、診断試薬など、血液凝固防止剤として医薬品およびヘルスケア分野で主に利用されています。腎疾患、代謝性疾患、心血管疾患などの慢性疾患の罹患率の上昇に伴い、高純度クエン酸ナトリウムの需要が高まっています。さらに、新興市場における医療サービスの拡大も、臨床用途におけるクエン酸ナトリウムの需要を押し上げています。
クエン酸ナトリウムに関する市場調査によると、食品と飲料分野における乳化剤、酸味料、風味増強剤としての強い需要、および業務用洗浄剤や家庭用製品における生分解性キレート剤や軟水化添加剤への着実な移行により、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、天然成分または添加物不使用製品への嗜好の高まりが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる可能性があります。これにより、一部の食品分野におけるクエン酸ナトリウムの採用が制限され、予測期間中の市場成長がある程度阻害されることが懸念されます。
クエン酸ナトリウム市場セグメンテーションの傾向分析
クエン酸ナトリウム 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、クエン酸ナトリウムの市場調査は、アプリケーション別、グレード別、製剤別、最終用途別、流通経路別と地域別に分割されています。
クエン酸ナトリウムのアプリケーションに基づいて、食品（加工食品）、飲料（炭酸飲料及び機能性飲料）、医薬品（賦形剤用途）、化粧品及びパーソナルケア製品、化学処理に分割されています。中でも飲料分野は、複数の飲料製品において風味安定剤、酸度調整剤、緩衝剤として重要な役割を果たしていることから、予測期間中に42%の市場シェアを占め、他の用途をリードすると予想されています。清涼飲料水、フルーツジュース、エナジードリンク、フレーバーウォーターへの需要の高まり、そして機能性飲料やスポーツドリンクの消費量の増加が、この分野の成長を牽引しています。さらに、クリーンラベルへの対応や規制当局による承認といった好ましい状況も、飲料分野の成長を後押ししています。
