中国ドラマ「オオカミ君王とひつじ女王」が2月16日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート！美男美女の競演、レオ・ロー×バイ・ルーが贈るビター＆スイートなロマンチックラブストーリー
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年2月16日（月）より中国ドラマ「オオカミ君王とひつじ女王」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341903/images/bodyimage1】
(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国ドラマ「オオカミ君王とひつじ女王」
涙アレルギーの江君（ジャン･ジュン）が亡き父の願いを叶えるために投資銀行に転職。そこで数年ぶりに幼なじみ袁帥（ユエン･シュワイ）と再会するが、彼の本性はまるで“狼”で、学生時代は自分の面倒を見るフリをしながら裏で小遣い稼ぎをしていたことに気付く。再会した喜びも束の間、2人は職場で対立する関係に。しかし、俺様のように見える袁帥は、実は10年間江君を思い続けていて、涙を流したら気絶してしまうほど重度のアレルギー症状を持つ彼女のことを陰で見守っていた。まるで“オオカミ”ばかりの投資銀行に飛び込んだ“ひつじ”のような江君が職場で成長していく過程で袁帥の自分への気持ちにも気付き…。
キャスト
レオ・ロー（袁帥）、バイ・ルー（江君）
スタッフ
監督：ユー・ジョンジョン、ウー・ジエンシン
脚本：ワン・ウェントン、リウ・ジンフェイ
【配信開始日】
2026年2月16日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/love-is-sweet?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/love-is-sweet?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
