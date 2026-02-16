ミニストップは、２０２６年２月１７日（火）より人気商品を通常より５０％増量した「増量フェア」を、国内のミニストップで開催します。 ３月２日はミニストップの日。毎年、お客さまに日頃の感謝を込めておトクな企画を実施してきました。今年は増量フェアをメインに、お客さまがワクワクするようなおトクな商品を数多くご用意しました。（※１）まずは第1弾として、８商品をラインアップ！ミニストップは今後も、ミニストップならではの旬の食材を使った商品やキャンペーンなどを通じて、「おいしさ」と 「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

【商品情報】●展開地区：全国（２０２６年１月末現在：１，７６０店）

【１．５倍増量】●商品名：Ｘフライドポテト●期間：２月１７日（火）～３月２日（月）●本体価格：２９８円（税込価格：３２１．８４円）※2→お値段そのまま１．５倍増量（当社従来比）（トマトケチャップは別売りです。本体価格：１９円 税込価格：２０．５２円）※2※1 対象商品の増量内容につきましては、該当商品・販促物等にてご確認をお願いいたします。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●期間：２０２６年２月１７日（火）～３月２日（月）店舗納品分

【ご飯量２倍に増量】 （当社従来品比）●商品名：わかめごはん●本体価格：１０８円（税込価格：１１６．６４円）※2

【６貫増量】 （当社従来品比）●商品名：得々にぎり寿司 １２貫（＋６貫）●本体価格：５９８円（税込価格：６４５．８４円）※2

【内容量５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：油淋鶏＆麻婆春雨弁当●本体価格：６４８円（税込価格：６９９．８４円）※2

【内容量５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：５品目の彩り中華春雨サラダ●本体価格：２１８円（税込価格：２３５．４４円）※2東北のみ、価格・仕様が異なります。

【麺＆マヨネーズ５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：ソース焼そば（マヨネーズ付）●本体価格：３７０円（税込価格：３９９．６０円）※2

【ツナサンド１層増量】 （当社従来品比）●商品名：３種のミックスサンド●本体価格：２９８円（税込価格：３２１．８４円）※2

【２種のマロンクリーム５０％増量】 （当社従来品比）●商品名：Wモンブランプリン●本体価格：２９８円（税込価格：３２１．８４円）※2

３月２日はミニストップの日 ミニストップ大感謝祭！３２（ミニ）にちなんで３２円引の企画を様々ご用意いたしました！

【対象のオリジナルパンよりどり２個購入で１セットにつき本体価格から３２円引】●期間：２月１６日（月）～３月１日（日）●対象：ミニストップマークがついたオリジナルパン全品

【対象のサラダチキン本体価格から３２円引】●期間：２月１６日（月）～３月８日（日）●対象：ミニストップオリジナルのサラダチキン ４品

【対象のミニストップオリジナルチルド飲料よりどり２本購入で１セットにつき本体価格から３２円引】●期間：２月１６日（月）～３月８日（日）●対象：ミニストップオリジナルチルド飲料

【←このPOPが目印！】他にも、たくさんの「３２円引」セール企画がございます。「３月２日はミニストップの日」のＰＯＰがついた商品をご確認ください。