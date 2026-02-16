京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩)と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上 欣也)は、アニメ「響け！ユーフォニアム」とのコラボレーション企画を、3月16日(月)から実施します。同作品は、架空の高校に在籍する吹奏楽部員たちの青春を綴った物語で、宇治市が舞台となっており、まちの名所や行事のほか、京阪電車 宇治線の電車や駅も描かれています。同作品と京阪グループのコラボレーションにより、宇治線や周辺エリアを楽しく巡っていただくための企画を幅広く展開し、宇治エリアの魅力を発信してまいります。2015年の開催以来、今回で10回目となる本企画では、メインビジュアルとして京阪電車 宇治駅からキャラクターたちがおでかけする様子を新たに描き下ろしていただきました。例年好評のラッピング電車やデジタルスタンプラリーといった施策に加え、ラッピングバスやラッピング自販機が初登場するなど、これまでの取り組みをさらに発展させ、京阪グループ一体となった多彩な取り組みを展開します。盛りだくさんの「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」に、ぜひご期待ください。なお、今年は春季に続き秋季の開催も計画しています。詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。詳細は以下の通りです。

新たに展開するコラボレーション企画

■ラッピングバスの運行やコラボバス停が登場キャラクターデザインを施した特別仕様のバスを宇治エリアにて運行します。あわせて作品の舞台にもなった場所のバス停がコラボバス停に。駅や電車だけでなく、宇治の街中にも作品の世界を広げていきます。

・ラッピングバスの運行 【運行期間】2026年3月16日(月)～8月30日(日) 【運行区間】主に宇治エリアの複数の路線で運行 ・コラボバス停の設置 【設置期間】2026年3月16日(月)～8月30日(日) 【設置バス停】京都京阪バスの以下4つの停留所〈予定〉 京阪宇治駅、宇治橋西詰、宇治文化センター、太陽が丘・コラボ一日乗車券の発売 京都京阪バスの路線バスが乗り放題(一部路線を除く)の一日乗車券を販売します。 【販売期間】2026年3月16日(月)～8月31日(月) ※無くなり次第終了 【販売価格】1,650円（税込） 【発 売 所】京阪宇治駅観光案内所、ＪＲ宇治駅観光案内所、京都京阪バス 八幡営業所、松井山手営業所

■キャラクターデザインのラッピング自販機が登場京阪電車 宇治線の駅にキャラクターデザインの自動販売機を設置します。ボタン操作にあわせ、作品のキャラクターを演じる声優陣のボイスを収録した特別な音声が流れます。 【設置開始】2026年3月16日(月) ※終了日未定 【設置場所】宇治、三室戸、黄檗、六地蔵の各駅

恒例の人気企画も新たに実施例年ご好評いただいている企画についても描き下ろしビジュアルを用いてブラッシュアップ。装い新たに実施します。

◇作品の舞台を巡る「舞台探訪MAP」の配布およびデジタルスタンプラリーの開催・「舞台探訪MAP」の配布【配布開始】2026年3月16日(月) ※無くなり次第終了【配布場所】京阪電車主要駅 宇治市観光センター、京阪宇治駅前観光案内所、JR宇治駅前市民交流プラザ「ゆめりあ うじ」 ほか・デジタルスタンプラリーの開催【開催期間】2026年3月16日(月)～6月30日(火)【参加方法】特設サイト「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026」からご参加いただけます。

◇コラボデザインのフリーチケットの発売(1)京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春 京阪線フリーチケット【販売期間】2026年4月10日(金)～6月30日(火) ※無くなり次第終了【販売価格】1,700円(大人のみ)【販売場所】淀屋橋、京橋、枚方市、中書島、丹波橋、三条の各駅(2)京阪電車×響け！ユーフォニアム2026春 大津線フリーチケット【販売期間】2026年3月16日(月)～6月30日(火) ※無くなり次第終了【販売価格】1,700円(大人のみ) ※1日乗車券(850円)2枚組【販売場所】びわ湖浜大津駅

◇京阪電車 大津線フルラッピング電車の運行【運行期間】2026年3月16日(月)～9月30日(水)〈予定〉【運行区間】石山坂本線(石山寺駅－坂本比叡山口駅間)【使用車両】700形車両1編成(707-708)

◇キャラクターによる駅構内(京阪線)・ラッピング電車(大津線)車内案内放送の実施作品のキャラクターによる駅および、ラッピング電車車内案内放送を行います。【放送期間】2026年3月16日(月)～6月30日(火)〈予定〉

◇(ホテル京阪 京都八条口 レストラン)コラボカフェの開催キャラクターをイメージした、ここでしか味わえない料理やドリンクで作品の世界観に浸っていただけます。【開催期間】2026年3月16日(月)～6月30日(火)11：30～15：00(LO 14：30)【実施店舗】ホテル京阪 京都八条口 レストラン◇(ニデック京都タワー)コラボイベントの実施 フォトスポットやパネル・ヘッドマークの展示のほか、限定グッズも販売します。【開催場所】ニデック京都タワー展望室【開催期間】2026年3月16日(月)～6月30日(火)〈予定〉◇(京都タワーホテルアネックス)コラボルームの展開 作品の世界観に彩られたコラボルームで、特別な時間をお過ごしください。【宿泊場所】 京都タワーホテルアネックス【宿泊期間】 2026年4月10日(金)～8月31日(月)〈予定〉【室 数】 各日限定1室 ツインルーム(1～2名様ご利用可)※コラボイベント・コラボルームの詳細は、後日京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社よりお知らせします詳細については、京阪電車WEBサイト(https://www.keihan.co.jp/euphonium)、または公式X(https://x.com/okeihan_net/)にて、随時お知らせします。

(ご参考)アニメ「響け！ユーフォニアム」について◆作品紹介2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。TVシリーズ3本、特別編を含む劇場版5本が公開されており、2025年に放送から10周年を迎えた人気アニメ作品。2026年4月24日(金)に『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の劇場公開が決定している。(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

以上

https://newscast.jp/attachments/Sld4o6S6IfExBfzP2uCT.pdf