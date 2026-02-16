JAタウン和歌山県のショップ「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で 対象商品が２０％ＯＦＦ！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ココ・カラ。和歌山マルシェ」は、対象商品２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

和歌山県「ココ・カラ。和歌山マルシェ」ショップは、ＪＡわかやまが運営しており、本州最南端の和歌山県から、果物、野菜、加工品などをお届けしているショップです。年度末大決算セール期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

さらに、全国各地の和牛商品が“お客様送料負担なし”となる「２月９日は肉の日！和牛を食べようキャンペーン」も２月１９日（木）まで実施中のため、この期間はいつも以上に対象の和牛がお得に購入できます。

ショップＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c5610/

対象商品（一部抜粋）

〇せとか 約４ｋｇ（１８～２８玉入り） ＜３月中旬より順次発送＞

とろけるような食感の果肉から柑橘の大トロとも呼ばれています。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-70mikan-setoka4/

〇八朔 約１５ｋｇ ネット入（２Ｌ又はＬ）

さっぱりした酸味が最高！おすそ分けに便利なネット入りをご用意しました。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-30hassaku152l/

〇【特別栽培米】令和７年度産 こだわり米「にこまる」５ｋｇ

特別栽培米【こだわり米 にこまる】は、ＪＡわかやま わかやま地域本部管内の

★ＪＡわかやま こだわり米研究会★ の会員さんが愛情込めて育てたお米です。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-11seika-27/

〇熊野牛 赤身焼肉用500ｇ【和歌山県特産ブランド和牛】

全国有数の和牛に並ぶほどの魅力を持ちながら、和歌山県外にはなかなか出回らないという希少な熊野牛。

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5610-90seiniku-5/

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【和牛をたべようキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）

２．内 容：対象の和牛を「お客様送料負担なし」で購入できます。

３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown