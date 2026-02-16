株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店において、2026年2月21日(土)より、株式会社クラックス(本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：北田 和樹)とのコラボレーションにより、SNSや平成レトロブームで話題となった「うるちゅるポップシール」のGiGO限定景品第2弾を、全国のGiGOグループのお店で展開いたします。

GiGOグループのお店限定景品概要

第1弾で大きな反響をいただいた本シリーズは、ぷっくりとした質感とホログラムの輝きが特徴で、SNSでも「ぷっくり感とキラキラ感がたまらない」「実物のうるちゅる感がすごくて、動画や写真以上にかわいい」といった口コミで話題となり、幅広い年代から支持を獲得しました。今回の第2弾では、海や水辺のいきもの、ハムスターやハリネズミなどの人気モチーフをはじめとした新デザイン4シリーズ・全16アイテムをクレーンゲーム機専用景品として展開いたします。■展開開始：2026年2月21日(土)より順次登場予定■展開店舗：全国のGiGOグループのお店、約300店舗■店舗一覧：https://tempo.gendagigo.jp/new/2026-02-uruchuru_mini/■展開景品： GiGO限定 第2弾うるちゅるシールmini

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※内容は予告なく変更となる場合があります。※画像・イラストはイメージです。

GiGO公式SNSキャンペーン

登場を記念して、GiGO公式X・GiGO公式Instagramでキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ対象の投稿に対して、Xでは「リポスト」、Instagramでは「コメント」をしていただいた方の中から抽選で各SNS3名様、合計6名様に2月登場の「GiGO限定 第2弾うるちゅるシールmini」4シリーズのうち、いずれかの1シリーズ(全4種)をセットにしてプレゼントいたします。■開催期間：2026年2月16日(月)～2月23日(月･祝) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html■Instagram：https://www.instagram.com/genda_gigo/応募規約：https://tempo.gendagigo.jp/official_instagram_cp/index.html

著作権表記

©CRUX All Rights Reserved.©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved