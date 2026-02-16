阪急阪神ホールディングスとウェルビーイング阪急阪神では、春休み期間中のこども達を対象とした体験型イベント「ゆめ・まち×スタジモ こども学びDAY 2026」を3月25日（水）に阪急西宮ガーデンズの本館1Fフェスティバルガーデンにて開催します。

本イベントは、ウェルビーイング阪急阪神が運営する「スタジモプロジェクト※」に参加する、次世代育成や地域環境づくりに取り組む市民団体と協働して開催するものです。未就学児から中学生までの幅広い世代を対象とし、ご予約無しでご参加いただけます。

今回は、「知って・感じて・分かち合う一日」をテーマに、各団体の取組を写真やクイズなどでご紹介するとともに、クイズやワークを通じて食物アレルギーについて学ぶプログラムや、自分で作った帽子をかぶり身体で自由な表現を楽しむプログラムなど、合計4つのプログラムをご用意しています。さらに、西宮市のキャラクター「みやたん」も登場します。





※「スタジモプロジェクト」とは、健康寿命が延び、幸せな人生を送ることができる沿線の実現を目指して、「ヘルスケア」「コミュニティデザイン」領域における地域課題・社会課題を解決していくウェルビーイング阪急阪神が行う、まちづくりプロジェクトです。（ https://stajimo.jp/ ）





本イベントは、阪急阪神ホールディングスがお客様に社会課題を知る機会や学びの場をご提供する取組「ゆめ・まち ソーシャルラボ」の一環として実施するものです。今後も、持続可能な社会の実現に向けて、次世代の育成に取り組んでまいります。





本イベントの概要は以下のとおりです。





1．実施日時：2026年3月25日（水）11：00～16：00 ※ご予約無しでご参加いただけます。

2．会場：阪急西宮ガーデンズ 本館1Fフェスティバルガーデン（兵庫県西宮市高松町14番2号）

3．対象：未就学児から中学生（今春卒業予定の中学3年生を含む）まで ※保護者の同伴が必要です。

4．料金：無料

5．実施体制：

主催 阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社ウェルビーイング阪急阪神（2社共催）

協力 西宮市、西宮市文化振興財団、阪急西宮ガーデンズ

後援 西宮市教育委員会、芦屋市教育委員会

6．お客様からのお問い合わせ先

こども学びDAY事務局（ウェルビーイング阪急阪神／クリエートにしのみや）

TEL：0798-81-3888（10：00～17：00 ※火曜日定休）





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/575063/att_575063_1.pdf









阪急阪神ホールディングス株式会社 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/a32623bfadd2aa62e72e935dada58e10f9cb23c5.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1