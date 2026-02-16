阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場で5月31日（日）に開催する、高校生ブラスバンドコンサート「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」（「甲子園ブラスバンドフェスティバル」実行委員会主催）について、初の公募による3校を含む7校の出演校及びチケット発売の詳細が決定しました。

第4回となる今回は、阪神甲子園球場を“誰もが目指し、輝ける特別な場所”として、「ブラスバンド」に携わる学生たちが憧れ、演奏したいと思っていただくことを目指し、初めての出演校公募を行いました。この結果、3校を選出し、実行委員会による指定校を合わせた全7校が出演することとなりました。





このコンサートは、阪神甲子園球場100周年記念事業の一環として2023年に初めて開催したもので、昨年は約7,000人の観客の前で、全8校・総勢約1,000人の高校生が、高校野球の応援楽曲やマーチング、チアリーディングなどを披露しました。外野グラウンドで行われたフィナーレでは、全国高校野球選手権大会の大会歌「栄冠は君に輝く」などを合同で演奏し、スタンドは大きな感動に包まれました。今回も、各校それぞれの特色を活かしたパフォーマンスと魅力で甲子園を彩ります。

また、今年は阪神甲子園球場のグラウンド（内野人工芝部分）で写真撮影などを楽しめるグラウンドウォークの参加券を、全ての席種でご購入いただけます（販売数上限あり）。詳細は次の通りです。





■出演校紹介

＜尼崎市立尼崎高等学校＞

甲子園で沖縄県代表校の友情応援を長年担当。昨年の全国高校野球選手権大会では沖縄尚学の初優勝を演奏で後押し！

＜近江高等学校＞

「音楽で国境を越える！」をモットーに海外でも活動。野球応援では名物のコール&レスポンスで球場を盛り上げる！

＜岐阜県立岐阜商業高等学校＞

第53回マーチングバンド全国大会で金賞を受賞。昨年の全国高校野球選手権大会では力強い演奏でスタンドから野球部の快進撃を支えた！

＜四條畷学園高等学校＞

「Burning Bravers」の愛称で活動。音楽を全身で表現し、カッコいい演奏が魅力的なマーチングバンド部！

＜浜松市立高等学校＞

音楽の街・浜松を代表する、愛される吹奏楽部。地元イベントからプロスポーツでの依頼演奏まで様々に活躍中！

＜箕面自由学園高等学校＞

愛称は「GOLDEN BEARS」。今年の1月にアメリカ・ローズパレードに出演！

＜立命館高等学校＞

昨年の日本管楽合奏コンテストでは全国大会に出場。生徒主体で創り上げる、聴いても観ても楽しい演奏に注目！





■公演概要

公演名：「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」

日時：2026年5月31日（日）開場14:00／開演15:30 ※雨天中止

会場：阪神甲子園球場

※グラウンド内ファウルゾーン、外野芝ゾーン、アルプススタンドでの演奏を予定。

出演校：

尼崎市立尼崎高等学校、近江高等学校、岐阜県立岐阜商業高等学校、

四條畷学園高等学校、浜松市立高等学校、箕面自由学園高等学校、

立命館高等学校（五十音順）

※下線は公募による出演校

チケット価格：

SS指定席 5,900円（特典グッズ付き）、S指定席 4,900円、A指定席 3,500円、

B自由席 2,500円／小中高生1,000円、車椅子S席 4,900円、車椅子B席 2,500円、

グラウンドウォーク参加券 1,600円（昼の部・夜の部選択制）

※価格は全て税込み

※グラウンドウォーク参加券は、「ローソンチケット」「チケットぴあ」のみでの販売となります。グラウンドウォーク参加券のみの購入はできません。上限数に達した場合は販売を終了します。

※グラウンドウォーク参加券のみでの入場はできません。必ず公演のチケットをご用意の上ご来場ください。

※未就学のお子さまは、大人1名につき1名まで膝上に限り無料です。お席をご利用の場合は、別途チケットが必要となりますので、ご注意ください。

＜座席図・演奏エリア＞





＜特典グッズ＞「限定オリジナルバッグ」

素材：コットン

サイズ：

本体／約33cm×39cm、持ち手／約2.5cm×65cm

※SS席のみの特典です。

※写真はイメージです。デザインは変更となる場合があります。

※裏面に全出演校名を英語表記で印字予定です。





＜グラウンドウォーク＞

阪神甲子園球場のグラウンド（内野人工芝部分）に入り、写真撮影などをお楽しみいただけます。





【昼の部スケジュール（開演前）】

14:00～ 受付開始（阪神甲子園球場3号門付近）

※受付締切 14:40（締切後は入場できません。）

14:00～15:00 グラウンドウォーク

※スタンド観覧席へのご入場前にグラウンドウォークをお済ませください。





【夕方の部スケジュール（終演後）】

18:20～ 受付開始（阪神甲子園球場内2階コンコース2C通路前）

※受付締切 19:00（締切後は入場できません。）

18:20～19:20 グラウンドウォーク

※終演時間により開始時間が遅れる場合があります。予めご了承ください。





■チケット発売日

ローソンチケット独占先行（先着）：2月18日（水）10:00～2月24日（火）23:59

https://l-tike.com/kbbf2026/

各プレイガイド先行（先着）：2月25日（水）10:00

一般発売（先着）：3月18日（水）10:00

※詳細はイベント公式ホームページをご確認ください。





＜イベント・チケットに関するご注意＞

※上演中の写真・動画の撮影、録音は禁止です。ただし、フィナーレの合同演奏に限り、写真撮影が可能（動画撮影、録音は禁止）です。

※イベント会場から退場されますと、再入場はできませんので、予めご了承ください。

※グラウンドウォークでは、人工芝エリアにご案内しますので、ハイヒールや革靴でのご来場はお控えください。また、ピアスをはじめとしたアクセサリーなど落とされる可能性があるものはお持込みいただけません。

※会場内での怪我、その他事件・事故のほか、本イベント参加に起因するいかなる損害についても、主催者は一切の責任を負いかねます。

※本イベント会場に遊具、ペット（盲導犬・聴導犬等を除く。）、その他会場側が適当と認めないものはお持込みいただけません。

※危険防止のため、球場へのカン・ビン類の持込みはお断りします。

※チケットをお持ちでない方は、イベント会場にご入場いただけません。

※チケットの転売行為は禁止します。万が一、転売行為などが発覚した場合は、お持ちのチケットを回収し、イベントへの参加をお断りすることがあります。

※不正転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りします。

※イベント中、主催者又は主催者の許諾を受けた第三者が記録・広報・報道の目的で写真・動画を撮影します。撮影した写真・動画は、チラシ、ポスター、広告、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネット等で利用・公開（販売又は広告のための利用を含む。）することがあります。

※各種注意事項をお守りいただけない場合、イベントへの参加をお断りする場合があります。

※雨天等の影響による中止を除き、チケットの変更・払戻しはできません。詳細はイベント公式ホームページをご確認ください。





■主催・協賛・協力・後援

主催：「甲子園ブラスバンドフェスティバル」実行委員会

＜構成員＞

阪神甲子園球場、株式会社阪神コンテンツリンク、株式会社朝日新聞社、

株式会社キョードー大阪、株式会社キョードー東京、朝日放送テレビ株式会社、

朝日放送ラジオ株式会社

協賛：

株式会社ECC、関西トランスウェイ株式会社、椿本興業株式会社、株式会社ナンガ、

株式会社ローソンエンタテインメント、大阪芸術大学グループ、株式会社全日警

協力：スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会

後援：全日本吹奏楽連盟、関西吹奏楽連盟、阪神電気鉄道株式会社





・イベント公式ホームページ： https://koshien.hanshin.co.jp/brassbandfestival/

・チケットに関するお問合せ：

キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00～17:00）





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





