全国ビジネスアワード「BDAA 2025-2026(Business Design & Action Award)」は、アイデア・研究成果・試作品・商品／サービス・事業構想まで、未完成の挑戦も歓迎する実践型アワードです(参加無料)。





未完成の挑戦を、売れる形へ。BDAA 2025-2026 地域大会 発表者募集





BDAAでは、現在および過去のベンチャー経営者の思考・判断基準・行動パターンを学習した評価ペルソナAIを活用し、エントリー内容を事前評価します。

この評価は、ビジネスモデルが市場で成立し得るかを示す「売上創出可能性指数(仮)」として可視化し、改善の方向性を具体化します。





■AI評価の視点(売上創出可能性指数の観点)

評価は、幼少期から起業家として意思決定を重ねてきたベンチャー経営者の判断基準をもとに、

・ターゲットの明確性

・提供価値の差別性

・収益構造の合理性

・販売導線の設計可能性

などを総合的に確認します。

その上で、エントリー内容を「売上創出可能性指数(仮)」の観点で整理し、改善ポイントの優先順位を明確にします。

AI評価 × 実務伴走の仕組み





■BDAAの特徴：評価で終わらず、実装・販売まで

BAC(一般社団法人ビジネス・アクション・クラブ)では、商品・サービスをビジネスモデルとして成立させる研究・実践を継続しています。単なる評価にとどまらず、

・販売設計の具体化(ターゲット／価格／導線)

・販路連携の検討

・広報・EC・営業の現実的な打ち手設計

さらに、希望者には【販売プログラム(販売代理・販売支援)】への展開も検討可能です。

■なぜ発表する価値があるのか

・発表するだけで終わらない

・AI×実務家の視点で改善点が明確になる

・「売上創出可能性指数(仮)」の観点で売れる形に整う

・販売の可能性(販売プログラム／販売実証)まで検討される

未完成 → 売れる形へ





■参加方法(オンライン可)

1)プレゼン参加(発表)

アイデア／研究成果／試作品／商品・サービス／事業構想まで可

2)応援参加(視聴・投票・コメント)

■発表者募集(締切は開催前日)

・沖縄大会(開催 2/17｜締切 2/16)

https://ict-business.jp/bdaa2025-2026-okinawa/

・東北大会(開催 2/21｜締切 2/20)

https://ict-business.jp/bdaa2025-2026-touhoku/

・関東甲信越大会(開催 2/28｜締切 2/27)

https://ict-business.jp/bdaa2025-2026-kantou/

・オンライン大会(開催 3/1｜締切 2/28)

■全国JAPAN大会(応援募集)

開催：3/12～13(神田明神ホール)

■主催・問い合わせ

主催 ： 一般社団法人ビジネス・アクション・クラブ(BAC／明神)

Mail ： info@ict-business.jp

大会一覧： https://ict-business.jp/bdaa2025-2026/