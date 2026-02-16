山尾企画第十二次公演『ワールド』が2026年3月13日 (金) ～ 2026年3月15日 (日)にインディペンデントシアター 2nd‬（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

ストーリー

これは未来に起こり得るかもしれない話「芸術文化保護法」 突然施行された法律で、 すべての表現活動に国の認可が必要になった世界。 そんな世界で、無免許のピエロが 笑わない少女を笑わせるために大奮闘！ 国にバレれば一発逮捕！ そんなの関係あるか！ 僕は君を笑わせるんだ！ ピエロの芸が世界を変える？！ この世界がもし今日で終わったとしても僕は君を笑わせるからまた明日もここで会おう 山尾企画の代表作が 11年の時を経て、ついに再演！

山尾企画×ヨキニハカラエのコラボ実現！

大阪を拠点に活動する劇団、山尾企画の第十二次公演『ワールド』では、アパレルブランド「ヨキニハカラエ（株式会社blissCreative）」とのコラボが実現します。

「ヨキニハカラエ（株式会社blissCreative）」は、ライブ好きによるライブ好きのためのアパレルブランド。小劇場の公演で衣装を製作する場合、通常は演劇に特化した衣装デザイナーが担うことが多いですが、今回は音楽やステージ表現と密接に関わってきた同ブランドならではの視点を活かし、登場人物それぞれの背景や感情の機微を衣装で丁寧に表現します。物語の空気感に寄り添いながら、舞台全体の世界観を支える衣装設計にご期待ください。公演当日は会場内に「ヨキニハカラエ」のポップアップストアも設置予定です。

10種類の『ワールド』のフライヤーを配布！

山尾企画では2月より10種類の『ワールド』のフライヤーを配布しています。10種類のチラシをコンプリートすると、１冊の絵本になるデザインになっていますのでぜひ全種集めてみてください。

山尾企画とは

2012年に旗揚げ。脚本はほぼすべて山尾匠のオリジナルであり、もしも○○だったら？という仮想現実を軸にする。山尾の創る「馬鹿正直でまっすぐな登場人物たち」の世界は観た人の心を暖かくするとのこと。旗揚げ当初は山尾が大道具の仕事をしている経験を活かし、舞台美術や照明、音響などスタッフワークに力を注いでいたが、ある日「自分は劇場で芝居をする資格がないのでは？」と思い、劇場から離れ、知人の家を使い二週間の公演を行ったことをきっかけに、「その場所が本来持つパワー」に惹かれ劇場外公演に注力するようになる。街中を走る電車内で、駅のホームや川、街の風景、全てを一つの舞台にした路面電車公演。閉鎖が決まった行政の施設で、客席から天井裏まで全てを使い、劇場の最期を描いた公演。町のお風呂屋さんで壁を隔てた男女に別れて、一つの物語を一糸纏わず紡いだ銭湯公演。旅行で台湾に行った当日に現地の劇場にアポを取り、言葉の通じない海外で乗り打ち公演を行うなど、「やりたい！」と決めた時のフットワークの軽さが自慢。2023年末に惜しまれながら閉館したメルパルクホール大阪にて、70人を超える出演者と最終公演を開催した。また近年では新しい取り組みとして、演劇を観たことのない方に新たな体験をしていただきたいとの思いから、軽トラックの荷台の上で演劇公演を行う「軽トラ演劇」をスタート。2025年夏から、毎週火曜日と水曜日に間借りレストランの業態で、食事を兼ねての観劇や役者との交流ができる「演劇レストラン」を営業中。2026年1月7日、関西テレビ『よ～いドン！』のコーナー「となりの人間国宝さん」で紹介された。代表：山尾 匠メールアドレス：info@yamaokikaku.com公式ホームページ：https://www.yamaokikaku.com

公演概要

山尾企画第十二次公演『ワールド』公演日期間：2026年3月13日 (金) ～ 2026年3月15日 (日)会場：‪インディペンデントシアター 2nd‬（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5）■出演者山尾匠、長井瑠花、ウラノス、ツジコウイチ、成瀬トモヒロ、後藤啓太、水木たね、日髙昇、天希明日香、松浦由美子、野口昌彦、石神禿、伊与田千世美、上坂留叶、近澤ゆうき、真次真矢、水野桜花、KENG、飛鳥、芳本春治〈日替わりゲスト〉 ペス（3/13・14出演） ピエコロ（3/15出演）■スタッフ作・演出：山尾匠舞台監督：伊藤一義音響：下田要(株式会社Active-T)照明：鈴川晃子舞台美術：山尾匠演出助手：神崎真(劇団皆奏者)、けんこう(自由バンド)衣装デザイン：株式会社bliss Creativeワードローブ：葵P当日運営：CLOUD9音楽・アートディレクション：芳本春治企画・制作：山尾企画■公演スケジュール2026年3月13日 19:00～14日 15:00～/ 19:00～15日 11:00～/15:00～※開場は、開演の45分前※上演時間：約110分を予定■チケット料金（全席自由・税込）一般：4,500円大学生：3,000円高校生以下：2,000円＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞一般 4,500円 → カンフェティ席 3,500円！

