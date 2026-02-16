¡Ú¹ñºÝÈæ³Ó¤«¤é¸«¤ë°û¼ò±¿Å¾ÌäÂê¡Û¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹¸½¼Â¤È²ÝÂê～À¤³¦¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾～¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜÅ¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾ÂÐºö¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¹ñºÝÈæ³Ó¤«¤é¸«¤ë°û¼ò±¿Å¾ÌäÂê¡¡¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹¸½¼Â¤È²ÝÂê～À¤³¦¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾～¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ00Ê¬～15»þ00Ê¬³«ºÅÊýË¡¡§ZOOM¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¡Ê15Ê¬Á°¤è¤ê¥í¥°¥¤¥ó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î°û¼ò±¿Å¾ÂÐºö¡¢¤½¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡©¡×ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î°û¼ò±¿Å¾¤Î¸½¾õ¤ÈË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·Æ³Æþ»öÎã¤ä¡¢Ê¸²½¡¦´Ä¶¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥Çー¥¿¤«¤é¸«¤¨¤¿¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ÈÀ®¸ù»öÎã¤òÉ³²ò¤¡¢°û¼ò±¿Å¾º¬Àä¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿60Ê¬¤Ç¤¹¡£¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ¡Û²ñ¼Ò¾Ò²ð¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð1.°û¼ò±¿Å¾¤Î¸½¾õ¡§¹ñºÝÅª»ëÅÀ¤«¤é2.°û¼ò±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤Î¹ñºÝÈæ³Ó3.¥¤¥ó¥¿ー¥í¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¾õ¶·4.°û¼ò±¿Å¾¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶Í×°ø5.°û¼òÊ¸²½¤È½¬´·¤Î¹ñºÝÈæ³Ó6.¤Þ¤È¤á¡§À¤³¦¤Î²ÝÂê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¥¹¥Ôー¥«ー¡§Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶È´ë²èÉô¡¡±Ä¶È¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¡¡¾®»û¡¡Î´ÌÀ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§td-seminar@tokai-denshi.co.jp ¢£Åì³¤ÅÅ»Ò¤Ï°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤±¤ÆÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html
¢£ÅÀ¸Æµ¡´ïµÚ¤Ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åì³¤ÅÅ»Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¸ø¼° EC ¥µ¥¤¥È ¡§ https://shop.tokai-denshi.co.jp/Åì³¤ÅÅ»Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È ¡§ https://transport-safety.jp/