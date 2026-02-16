令和7年度「周逸グランプリ2025」の最終審査を2月12日（木）に実施しました。初代グランプリには、周南市内の洋菓子店「Les MonCoeur（レ・モンクール）」の「OH!MISO CARAMEL SAND with HAMO」が選ばれました！

周逸とは

周南市産の農林水産物を使用し、一定の基準を満たした産品を「周南の逸品」に認定したものです。「周逸」は、「周南」と「逸品」を組み合わせたもので、同じ発音である「秀逸」という意味も込められています。

「OH!MISO CARAMEL SAND WITH HAMO」はどんなお菓子

周南市内の洋菓子店「Les MonCoeur(レ・モンクール)」と、周南公立大学の学生との共同開発で出来上がったパイ菓子です。ハート形のパイに、周南の特産品「周防はも」のだしを塗って焼き上げ、みそを加えたホワイトチョコレートを挟んでいます。はもとみそのコラボ！なんとも斬新なアイデア。ハートの形や、外箱のパッケージのデザインも学生と一緒に考えました。まだまだ改良を重ね、1箱８個入（1,026円）で3月頃の販売を予定しています。

最終審査に残ったお菓子

〇「周南フルランタン」（曽呂利）須金産のなし・ぶどうを使ったフロランタン、徳山高校の生徒との共同開発。〇しゅうなんの散歩道（和・洋菓子なかがわ）鹿野産大豆のきな粉を使ったダックワーズ、ういろうとのセット販売ができるよう細長い形にした。〇「じねんじょかりんとう」（やまいもまつり）じねんじょう山芋がたっぷり入ったかりんとう。甘すぎず食べやすい。

審査は、プレゼンテーションと審査員による試食を行い、1人1商品に投票。審査員は、周南市長・地産地消推進協議会委員・市内企業の社員・市民ライターなど約60名で行いました。グランプリ商品は、ソレーネ周南や徳山駅で販売の予定。次回「周逸グランプリ2026」のテーマは、【ご飯のお供】です！4月に募集を開始する予定です。