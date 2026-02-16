広報コンクール２冠

和歌山県広報協会が主催する第23回和歌山県広報コンクールの表彰式が２月13日㈮に行われ、橋本市が発行する「広報はしもと（2025年12月号）」が広報紙 市部、広報写真 組み写真の部の２部門おいて１位（広報紙の部は紀の川市と同率）に輝きました。

組み写真の部２年連続１位

組み写真の部での１位は２年連続となり、橋本の秋祭りをダイナミックな写真で紹介した特集が高く評価されました。また、広報紙の部では橋本市消防本部が取り組む広報・啓発活動を取り上げた特集を中心に評価を受け、コンクール創設以来橋本市として初の１位獲得となりました。

広報はしもと2025年12月号掲載ページ

https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/sogoseisakubu/hisho_koho/kouhou_pdf/kouhou_r07/kouhou_r0712.html