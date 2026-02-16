株式会社Xpotential、鹿児島銀行の営業DX推進に向けた伴走支援を開始

株式会社Xpotential

株式会社Xpotential（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：下村 諒、以下Xpotential）は、株式会社鹿児島銀行（本店：鹿児島県鹿児島市、取締役頭取：郡山 明久、以下 鹿児島銀行）が推進する営業DX戦略において、営業現場の実行力強化を目的としたコンサルティング支援を開始しました。本取り組みでは、株式会社インテック（本社：富山県富山市、代表取締役社長：疋田 秀三、以下 インテック）が提供するクラウド型CRMサービス「fcube」を最大限に活用して営業成果を創出します。

鹿児島銀行では、長年利用してきたCRMシステムの刷新にあたり「情報の分散」や「営業ノウハウの属人化」の解消が急務とされていました。変化する顧客ニーズに対し、限られた人員で高いサービス品質を維持するためには、システムの導入にとどまらず「システムに蓄積された情報を営業活動へ繋げ、成果に変えるか」という運用の仕組み化が不可欠でした。Xpotentialはインテックの提供する「fcube」クラウド版CRMサービスを基盤とし、システム導入の効果を最大化させ、以下の領域で鹿児島銀行の営業変革を支援します。

1. 営業プロセスの可視化と標準化

個々の行員の経験やスキルに依存していた営業プロセスを分解。成果に直結する重要な行動を定義し、誰もが実践できる再現性のある営業プロセスを構築。

2. 成果逆算型のKPI設計と定着支援

CRMから得られるデータを活用し、単なる結果管理ではなく、成果につながる「行動の変化」を捉えるための指標を設計。現場が迷わずに動ける環境を整備。

3. 「行動・スキル・成果」を繋ぐ育成サイクルの構築

Xpotentialの知見を活かし、可視化された行動指標に基づいた効果的なフィードバックの仕組みを導入。現場の自律的な改善を促すサイクルを回すことで、組織全体の営業力を継続的に向上。

Xpotentialは、今後も企業の持続的な成長を支えるパートナーとして、ROIの最大化とともに組織が継続して成長し続ける仕組みの構築を支援して参ります。

■会社概要

株式会社Xpotential

設立日：2019年7月

代表者：代表取締役会長 山下 貴宏 代表取締役社長 下村 諒

本社所在地：東京都千代田区神田東松下町31-1 Ubiz神田千桜4F

事業内容：セールスイネーブルメント（Sales Enablement）を中心とした、スキル領域のコンサルティングサービスおよびクラウドアプリケーションの開発、運営、販売

コーポレートサイト：https://xpotential.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Xpotential 広報室 小泉

https://xpotential.co.jp/contact/