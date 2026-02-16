カプコンのPCゲームを販売する公式ストア「Capcom Town Store」が本日オープン。「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」でお得に購入しよう！

株式会社カプコン


カプコンのPCゲームをお得に購入できる公式ストア「Capcom Town Store」が本日2月16日(月)、カプコン公式WEBサイト「Capcom Town」にオープンいたしました。



■公式ストア「Capcom Town Store」

https://store.captown.capcom.com/




■「Capcom Town Store」とは？




「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売する公式ストアです。


「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」で、カプコンのPCゲームをお得に購入できます！



※「Capcom Town Store」のご利用にはCAPCOM IDの登録が必要です


※「Capcom Town Store」のストア運営、および販売は、株式会社KOMODOが行います。


※「Capcom Town Store」は日本国内のみの展開となります。



■「まとめ買い割引」で最大15%OFF！　セール商品も割引対象！

「Capcom Town Store」では、対象タイトルをまとめて購入することで最大15%OFFの割引が適用される「まとめ買い割引」を実施中です。


対象タイトルを複数本まとめてご購入いただくことで、購入本数と合計金額に応じた割引が、会計時に適用されます。


さらに、セール対象商品も「まとめ買い割引」の対象となります。


実施中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」とあわせて、この機会に「Capcom Town Store」をぜひご利用ください。


「まとめ買い割引」ページ


https://store.captown.capcom.com/collections/all-season-bundle



※新作商品は本割引の対象外となります


※クーポンと本割引は併用できません



■10%OFFクーポン配布中！

「Capcom Town Store」がオープンしたことを記念して、「10%割引クーポン」を配布中です。


クーポン配布ページ


https://store.captown.capcom.com/blogs/news/0000002



※本クーポンは1回限りご利用いただけます


※新作商品およびセール対象商品は本割引の対象外となります


※「まとめ買い割引」と本割引は併用できません



■「CAPCOM PUBLISHER SALE」実施中！

「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなどカプコンの人気タイトルが、「Capcom Town Store」で期間限定セール！


最大87％OFFのこの機会をお見逃しなく。


期間：2月26日(木)まで


「Capcom Town Store」セールページ


https://store.captown.capcom.com/collections/sale-2025-publisher



※セール対象商品とクーポンは併用できません



「Capcom Town」とは？


ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！　


公式ストア「Capcom Town Store」では、カプコンのPCタイトルを「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」でお得に購入できます。


『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは随時更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。







今後のアップデートもお楽しみに！


「Capcom Town」および「Capcom Town Store」の最新情報は公式Xからも発信いたしますので、お見逃しなく！






「Capcom Town」公式サイト


https://captown.capcom.com/


「Capcom Town Store」公式サイト


https://store.captown.capcom.com/


「Capcom Town」公式Xアカウント（＠capcomtown）


https://x.com/capcomtown



※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合がございます



(C)CAPCOM


(C) 2026 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.