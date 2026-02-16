カプコンのPCゲームを販売する公式ストア「Capcom Town Store」が本日オープン。「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」でお得に購入しよう！
カプコンのPCゲームをお得に購入できる公式ストア「Capcom Town Store」が本日2月16日(月)、カプコン公式WEBサイト「Capcom Town」にオープンいたしました。
■公式ストア「Capcom Town Store」
https://store.captown.capcom.com/
■「Capcom Town Store」とは？
「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売する公式ストアです。
「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」で、カプコンのPCゲームをお得に購入できます！
※「Capcom Town Store」のご利用にはCAPCOM IDの登録が必要です
※「Capcom Town Store」のストア運営、および販売は、株式会社KOMODOが行います。
※「Capcom Town Store」は日本国内のみの展開となります。
■「まとめ買い割引」で最大15%OFF！ セール商品も割引対象！
「Capcom Town Store」では、対象タイトルをまとめて購入することで最大15%OFFの割引が適用される「まとめ買い割引」を実施中です。
対象タイトルを複数本まとめてご購入いただくことで、購入本数と合計金額に応じた割引が、会計時に適用されます。
さらに、セール対象商品も「まとめ買い割引」の対象となります。
実施中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」とあわせて、この機会に「Capcom Town Store」をぜひご利用ください。
「まとめ買い割引」ページ
https://store.captown.capcom.com/collections/all-season-bundle
※新作商品は本割引の対象外となります
※クーポンと本割引は併用できません
■10%OFFクーポン配布中！
「Capcom Town Store」がオープンしたことを記念して、「10%割引クーポン」を配布中です。
クーポン配布ページ
https://store.captown.capcom.com/blogs/news/0000002
※本クーポンは1回限りご利用いただけます
※新作商品およびセール対象商品は本割引の対象外となります
※「まとめ買い割引」と本割引は併用できません
■「CAPCOM PUBLISHER SALE」実施中！
「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなどカプコンの人気タイトルが、「Capcom Town Store」で期間限定セール！
最大87％OFFのこの機会をお見逃しなく。
期間：2月26日(木)まで
「Capcom Town Store」セールページ
https://store.captown.capcom.com/collections/sale-2025-publisher
※セール対象商品とクーポンは併用できません
「Capcom Town」とは？
ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！
公式ストア「Capcom Town Store」では、カプコンのPCタイトルを「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」でお得に購入できます。
『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは随時更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。
今後のアップデートもお楽しみに！
「Capcom Town」および「Capcom Town Store」の最新情報は公式Xからも発信いたしますので、お見逃しなく！
「Capcom Town」公式サイト
https://captown.capcom.com/
「Capcom Town Store」公式サイト
https://store.captown.capcom.com/
「Capcom Town」公式Xアカウント（＠capcomtown）
https://x.com/capcomtown
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合がございます
(C)CAPCOM
(C) 2026 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.