カプコンのPCゲームを販売する公式ストア「Capcom Town Store」が本日オープン。「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」でお得に購入しよう！

株式会社カプコン

カプコンのPCゲームをお得に購入できる公式ストア「Capcom Town Store」が本日2月16日(月)、カプコン公式WEBサイト「Capcom Town」にオープンいたしました。

■公式ストア「Capcom Town Store」

https://store.captown.capcom.com/

■「Capcom Town Store」とは？

「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売する公式ストアです。

「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」で、カプコンのPCゲームをお得に購入できます！

※「Capcom Town Store」のご利用にはCAPCOM IDの登録が必要です

※「Capcom Town Store」のストア運営、および販売は、株式会社KOMODOが行います。

※「Capcom Town Store」は日本国内のみの展開となります。

■「まとめ買い割引」で最大15%OFF！ セール商品も割引対象！

「Capcom Town Store」では、対象タイトルをまとめて購入することで最大15%OFFの割引が適用される「まとめ買い割引」を実施中です。

対象タイトルを複数本まとめてご購入いただくことで、購入本数と合計金額に応じた割引が、会計時に適用されます。

さらに、セール対象商品も「まとめ買い割引」の対象となります。

実施中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」とあわせて、この機会に「Capcom Town Store」をぜひご利用ください。

「まとめ買い割引」ページ

https://store.captown.capcom.com/collections/all-season-bundle

※新作商品は本割引の対象外となります

※クーポンと本割引は併用できません

■10%OFFクーポン配布中！

「Capcom Town Store」がオープンしたことを記念して、「10%割引クーポン」を配布中です。

クーポン配布ページ

https://store.captown.capcom.com/blogs/news/0000002

※本クーポンは1回限りご利用いただけます

※新作商品およびセール対象商品は本割引の対象外となります

※「まとめ買い割引」と本割引は併用できません

■「CAPCOM PUBLISHER SALE」実施中！

「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなどカプコンの人気タイトルが、「Capcom Town Store」で期間限定セール！

最大87％OFFのこの機会をお見逃しなく。

期間：2月26日(木)まで

「Capcom Town Store」セールページ

https://store.captown.capcom.com/collections/sale-2025-publisher

※セール対象商品とクーポンは併用できません

「Capcom Town」とは？

ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！

公式ストア「Capcom Town Store」では、カプコンのPCタイトルを「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」でお得に購入できます。

『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは随時更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。

今後のアップデートもお楽しみに！

「Capcom Town」および「Capcom Town Store」の最新情報は公式Xからも発信いたしますので、お見逃しなく！

「Capcom Town」公式サイト

https://captown.capcom.com/

「Capcom Town Store」公式サイト

https://store.captown.capcom.com/

「Capcom Town」公式Xアカウント（＠capcomtown）

https://x.com/capcomtown

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合がございます

(C)CAPCOM

(C) 2026 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.