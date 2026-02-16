360ChannelのWEBmetaverse、日本デジタル経済連盟の実証実験プロジェクト「デジタルエンジェルスPT」の実施環境に採用！

株式会社360Channel

株式会社360Channel（本社：東京都港区、代表取締役社長：小松恵司、以下「360Channel」）が提供する「WEBmetaverse」が、金融システム開発サービスやECプラットフォームなどのシステム開発を展開する株式会社トレードワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤正勝）と一般社団法人日本デジタル経済連盟（本社：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下「日本デジタル経済連盟」）にて設置された、メタバースを活用した長期入院中の子どもたち支援プロジェクト「デジタルエンジェルスPT」の実証実験プロジェクト参画、及びメタバースプラットフォーム実施環境に採用されました。

■プロジェクト参画背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ic3WaOkSJHI ]

「明日」を想像できない子どもたちを救う。

毎年、世界で30万人以上、日本国内においても2,000～2,500人（※1）ほどの子どもたちが小児がんと診断され長期入院を余儀なくされています。その他の難病も合わせると、厚生労働省の「令和５年（2023）患者調査の概況（※2）」によると、1歳～14歳の入院患者数は約14,000人にも上ります。

長期入院中の子どもたちは辛く孤独な日々の連続です。そんな中、子どもたちが日々楽しみに作る絵や工作物は、面会機会が限られる中で全てを残し続けることは困難なのが実情です。

そこで、子どもたちが作った作品をいつでもメタバース上で見て、楽しむことができるメタバース「ポルタアイランド」では、自分がベッドの上で作った、又は描いたものが「明日」にメタバース空間に現れ、遊ぶことができ、子供たちの「明日を楽しみにする」ことを提供します。

（※1）出典：国立研究開発法人国立がん研究センター 小児がんの患者数（がん統計）

https://ganjoho.jp/public/life_stage/child/patients.html

（※2）出典：厚生労働省 令和5年（2023）患者調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/23/index.html

■「ポルタアイランド」概要

「ポルタアイランド」は、長期入院という制限された環境にいる子どもたちが、社会や家族との繋がりを感じられるメタバース空間です。

アプリ不要で、病室からすぐにアクセス ブラウザからアクセス可能なため、専用アプリのインストールが難しい病院の貸出端末や、個人のスマートフォン・タブレットからでも、URLをクリックするだけで簡単にメタバース空間に入ることができます。

「描いたものが、明日現れる」、子どもたちが手元で描いた絵や工作を、保護者向けツールでアップロードすると、API連携によって翌日にはメタバース内の「作品展示エリア」に自動で配置されます。 自分の作品がメタバース空間に掲載されることによる、子どもたちの「明日を楽しみにする」気持ちを育みます。

多様な交流が生まれる、「イベント会場」エリアや、スポンサー向けのCSR活動を展示報告が可能な「CSR活動報告展」エリアを設置。 日本デジタル経済連盟の参画企業とのコラボレーションにより、常に新しいイベントや空間がアップデートされ、日常に彩りを提供します。

・ユーザーサービスイメージ

日々の作品のアップロードと確認が可能な保護者・参画病院向けツールと「WEBmetavrse」をAPI連携することで、子供たちの作品を、メタバース上に自動で配置する仕組みを構築しました。

・スポンサープロモーションイメージ

日本デジタル経済連盟の参画企業・団体とのコラボレーションにより、「ポルタアイランド」の中に、子どもたちが楽しめる様々な空間やイベントを企画・提供していくことを予定しています。

・空間イメージ

（※2026年2月時点の空間イメージとなります）

■Digital Space Conference2026（以下「DSC2026」）で、メタバース体験会を予定

きょうりゅうのしまてんくうのしま（作品展示エリア）イベント会場CSR活動報告展（スポンサーコンテンツ掲載）

DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、量子コンピューターなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。

また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。

イベント名：Digital Space Conference2026

開催日：2026年2月17日（火）

開催場所：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階「虎ノ門ヒルズフォーラム」

主催：一般社団法人日本デジタル経済連盟

企画・運営：株式会社CoinPost

一般社団法人日本デジタル経済連盟について

日本デジタル経済連盟は、あらゆるデジタル技術を活用した経済活動の活性化および日本経済の健全な発展と豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とした、業界横断の総合経済団体です。2026年2月9日時点では211法人に加盟していただき、実証実験、政策提言、情報発信や様々な関係団体との対話等の活動を行っています。

■HP：https://jdef.or.jp/(https://jdsef.or.jp/)

■お問い合わせ先：jimukyoku@jdef.or.jp

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを」というミッションを掲げ、XR技術を核とした総合プロデュース事業を中心に、AIなど様々な先端技術を駆使し、社会に新しい価値と体験を提供し続けていきます。



【総合XRプロデュース事業：VR PARTNERS】

企画から開発、効果測定までをワンストップで支援。年間500本以上の実績を持つVR動画制作をはじめ、AR/VRシステム開発などを通じて多様なニーズに対応。

・HP：https://corp.360ch.tv/

【施設DX関連事業】

▪️360maps（サンロクマルマップ）

商業施設などのフロアマップをデジタル化し、施設の道案内が可能なデジタルマップサービス。お手持ちのスマートフォン１つで現在位置を正確に取得し、2DマップとAR技術を組み合わせたナビゲーションが最大の特徴。

・HP：https://corp.360ch.tv/360maps



【AI関連事業】

▪️AI Caster（エーアイ キャスター）

PR動画や研修資料、マニュアルなどを誰でも手軽に映像化できるAIサービス。

ブラウザ完結で業務効率化を促進。

・詳細情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000020337.html

・体験URL：https://aicaster.360ch.tv/

【メタバース事業】

▪️WEBmetaverse

「ウェブサイトのように、1社に1つのメタバース空間を」のコンセプトのもと、アプリ不要でマルチデバイスに対応し、最短1ヶ月で自社メタバースが開設可能。

・HP：https://lp.webmetaverse.jp/



▪️Pixel Canvas

Unreal Engine 5を活用した高品質なWebメタバースプラットフォーム。クラウドレンダリングにより、大規模で高精細な空間をスピーディに構築。

・HP：https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

【上記各サービスのお問い合わせ】

https://corp.360ch.tv/contact

【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。

・採用ページ：https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

社名：株式会社360Channel（ヨミ：サンロクマルチャンネル）

HP：https://corp.360ch.tv/

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立：2015年11月2日

資本金：2.88億円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役社長 小松 恵司

事業内容：総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業、AI関連事業、施設DX関連事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当：pr_ml@360ch.tv



