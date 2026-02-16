FC刈谷 2026ユニフォームパートナーならびにユニフォームデザイン決定

三河ベイフットボールクラブ株式会社

2026シーズンのユニフォームパートナーならびにユニフォームデザインが決定しましたので、お知らせいたします。







2026ユニフォームパートナー


■ユニフォームパートナー（前面）

株式会社 佐野塗工店 様


【名称】株式会社佐野塗工店


【本社所在地】愛知県名古屋市南区上浜町215番地2


【ホームページ】https://sanotokouten.co.jp/



■ユニフォームパートナー（鎖骨）

株式会社デンソー 様


【名称】株式会社デンソー


【本社所在地】愛知県刈谷市昭和町1-1


【ホームページ】https://www.denso.com/jp/ja/


株式会社デンソー様は、デンソー高棚グラウンドをトップチーム練習会場としてご提供いただいております。



■ユニフォームパートナー（鎖骨）

ゴムノイナキ株式会社 様


【名称】ゴムノイナキ株式会社


【所在地】愛知県名古屋市緑区大高町奥中道41番地（大高本社）


【ホームページ】https://inaki.co.jp/



■ユニフォームパートナー（背面）

医療法人社団 大須賀医院 おおすが整形外科 様


【名称】医療法人社団大須賀医院おおすが整形外科


【所在地】愛知県東海市加木屋町竹ヶ谷117


【ホームページ】https://osuga-orthopaedics.com/



■ユニフォームパートナー（袖）

有限会社いけだ自動車 様


【名称】有限会社いけだ自動車


【所在地】愛知県安城市柿碕町勘定29番地1


【ホームページ】https://antiques-car.jp/



■ユニフォームパートナー（パンツ）

Amaranthus 様


【名称】Amaranthus


【所在地】愛知県安城市美園町1丁目23-1（Amaranthus）


【ホームページ】https://amaranthus1220.com/