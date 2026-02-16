この春、淡路島で「自由」を求める戦いが始まるTVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント2026年3月14日（土）～12月13日（日）開催

株式会社パソナグループ

株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催いたします。

また本日より、本イベントのチケットをニジゲンノモリ公式HP （https://nijigennomori.com/）にて予約開始いたします。

本イベントでは、「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-（夜イベント）」と「進撃の巨人スタンプラリー inニジゲンノモリ（昼イベント）」の昼夜2つの企画でTVアニメ『進撃の巨人』の世界観をお楽しみいただけます。

夜のイベントでは、約1.2kmの夜の森を進むナイトウォークの道中で、プロジェクションマッピングや臨場感あふれるサウンド演出により、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができます。参加者はエレン・イェーガーらとともに巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じます。ゴール地点では、活躍に対する報酬としてニジゲンノモリ限定のオリジナルカードをプレゼントいたします。

昼のイベントでは、オリジナルイラストのキャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集める「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」を第1弾として開催。さらには、第2弾として「ニジゲンノモリ」と「自宅」で挑戦できる2つの謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」の開催も決定。参加者は、巨人の研究に没頭するハンジ・ゾエの部下となって謎を解き明かす謎解きゲームを楽しむことができます。第2弾の開始日は後日発表いたします。

また、ニジゲンノモリ限定のオリジナルグッズのほか、エレン・イェーガーやリヴァイなどのキャラクターをモチーフとしたオリジナルフードも新たに提供いたします。

※ TVアニメ『進撃の巨人』について

『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。

■『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要

期間：

2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）

場所：

兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

内容：

TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。

参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる

１.【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」

1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーやミカサ・アッカーマンとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント

２.【昼イベント】第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」

参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。

第2弾：「進撃の巨人 ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」

参加者は、巨人の研究に没頭するハンジ・ゾエの部下となって、謎を解き明かしていく体験をすることができます。開始日は後日発表いたします。

▲【昼イベント】メインビジュアル

・グッズ・フード

今回もニジゲンノモリでしか買えないオリジナルグッズ・フードを新たに販売。詳細は、公式HPにて順次予定

料金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16751/table/2155_1_fc5de5d21ec06f4ac1ac0af70298ee87.jpg?v=202602160351 ]

※上記価格は全て税込み

※時期により入場券の料金は変動。詳細はニジゲンノモリ公式HPにてご確認ください

※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります

※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」については4歳以下無料

※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券は時間指定制です

備考：

記載は現時点のもので、変更の可能性あり

チケット：

https://www.asoview.com/channel/tickets/FJwHR7DnL7/

HP：

https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/

お問合せ：

株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061