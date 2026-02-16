大阪梅田の商業施設「ディアモール大阪」でコスメ限定プレミアム付きお買物券の販売・メイクショーなど多数のイベントを開催！西日本初出店など新店も続々OPEN！
阪急阪神東宝グループの大阪ダイヤモンド地下街株式会社（本社:大阪市北区梅田1丁目）では管理運営する大阪・梅田の商業施設「ディアモール大阪」にて2月19日(木)～3月15日(日)まで、春のコスメを楽しむイベント「コスメフェスティバル」を実施いたします。
また、2・3月には新店・リニューアルで魅力的な店舗が続々登場いたします。
ディアモール コスメフェスティバル
１.コスメ限定！プレミアム付きお買物券販売会
ディアモール大阪のコスメ店舗限定で使えるお買物券6,000円分を5,000円で購入いただける抽選販売会を実施します。お一人様5セット（30,000円相当）まで購入可能です。20％もお得になるこの機会をお見逃しなく！購入にあたり、事前のWEBフォームでの応募が必要です。
■特設サイト：https://www.diamor.jp/2026-cosmecampaign-01/
■応募期間：2月19日(木)10:00～2月25日(水)24:00
■当選発表：3月2日(月)
■受取販売期間：3月5日(木)～3月8日(日) 各日11:00～20:00
■受取販売場所：ディアモール大阪 ファッショナブルストリート 特設会場
ディアモール大阪 プレミアム付きお買物券販売会
２.河北裕介氏によるメイク＆トークショー
お肌の悩みや春メイクのポイントをプロならではの視点で解説！
観覧者の中から直接お肌のお悩みを相談できるコーナーも！観覧無料です。
■日時：3月14日(日) 13:00～／15:00～ 各1時間程度
■場所：ディアモール大阪 ファッショナブルストリート 特設会場
ヘアメイクアップアーティスト 河北裕介 &be<アンドビー＞のプロデューサー
数多くの人気女優＆タレントへのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破・雑誌、広告やイベント等で幅広く活躍中！女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。
河北裕介氏
３.コスメ下取り
使わなくなったコスメを5点以上ご持参いただくと、コスメ店舗限定で使えるディアモールお買物券500円分をプレゼント！
※お一人様1日1回限定 ※各日先着400名様
■日時：3月11日(水)～3月15日(日) 各日11:00～19:00
■場所：ディアモール大阪 ファッショナブルストリート 特設会場
■参加方法：お手持ちの不要なコスメを5点以上、受付カウンターまでお持ちください。
※ディアモール大阪で購入されたコスメでなくても回収可能です
【回収可能なコスメ】
・口紅・リップライナー ※リップグロス・リップクリームは不可
・アイシャドウ（パウダータイプ・繰り出し式のアイカラー・ペンシルタイプ） ※クリームタイプは不可
・アイブロウ（パウダータイプに限る）
・アイライナー（ペンシルタイプに限る）※筆タイプは不可
・チーク／ハイライト（パウダー・練りタイプともに可）
・フェイスカラー・ファンデーション（パウダータイプに限る）※リキッド・クッションタイプは不可
４.カプセル抽選会
コスメ店舗でお買い上げいただいた2,000円（税込・合算可）以上のレシートをお持ちいただくと、人気コスメやディアモールお買物券、コスメサンプルがあたるカプセル抽選会にご参加いただけます！
※お一人様1日1回限定 ※当日のレシートのみ有効 ※各日の予定数に達し次第、終了します
■日時：3月11日(水)～3月15日(日) 各日11:00～19:00
■場所：ディアモール大阪 ファッショナブルストリート 特設会場
■参加方法：コスメ店舗でお買い上げいただいた2,000円（税込・合算可）以上のレシートを会場までお持ちください。
■賞品：
1等…ディアモール大阪コスメ店舗で販売中の人気コスメ（10,000円相当）
2等…ディアモール大阪コスメ店舗で販売中の人気コスメ（5,000円相当）
3等…ディアモール大阪コスメ店舗で販売中の人気コスメ（2,000円相当）
この他、人気コスメのサンプルやディアモールお買物券（500円・100円）が当たります！
2・3月の新店情報
COFFEE STYLE UCC／コーヒーギフト：２/5(木) NEW OPEN
西日本初出店！それぞれが“豊かさ”とは何かを見つめ直す時代。COFFEE STYLE UCCは、自分を大切にするひとときの積み重ねが、豊かな生活につながっていくと考えます。自分自身が今何を欲しているのかを見つめ、それを満たすための選択をする。慌ただしい毎日の中で、自分のための時間を作る。そんな自分を大切にするひとときを、おいしいコーヒーを通じて、豊富な選択肢、新しい発想でお届けします。
COFFEE STYLE UCC
ZETTERIA／ハンバーガー：2/6(金) RENEWAL OPEN
いつでもどこでも気軽に楽しく
ZETTERIAはメイン商品である「絶品バーガー」と気軽に楽しめるお店という意味を込めた言葉としての「カフェテリア」を組み合わせて生まれたブランドです。お客さまに「いつでもどこでも気軽に楽しく」お食事をしていただきたいという想いを込めた、日本発祥のバーガーチェーンです。
ZETTERIA
DoCLASSE／メンズファッション：2/27(金) NEW OPEN
大人の男をカッコよく。
知識や経験、これまでの人生の軌跡は反映される40代以降。年齢を重ねるごとに強く、カッコよく、充実する、人生のうちで最も豊かな年代です。「大人たちがもっと人生を楽しく、そしてカッコよく過ごしていただける応援をしたい」それが、私たちDoCLASSEの原点。
★アプリ会員様にはディアモール大阪店で使用できるお得な特別なクーポンを配布(その場の新規会員登録でもOK)いたします。
この他にもイベント企画を実施予定です。
DoCLASSE
ショップイン／コスメ：3/1(日) RENEWAL OPEN
関西最大規模！
見て！触れて！試して！新しいコスメ体験を！
「Your Beauty Concierge ～いつもあなたのキレイのために～」をブランドコンセプトに、良質でトレンド感のある最新のコスメやビューティアイテムを取り揃えたセレクトコスメショップ。
価値あるアイテムを、気軽に探せる・試せる・聞ける心地よい空間でご提案します。
★3月1日(日)～4日(水)まで、ショップインのポイント(TDポイント)10倍キャンペーン！
ショップイン
フットデザイン／フットケア兼リラクゼーション：3/30(月) NEW OPEN
“美しく歩きやすい足をデザインする”をモットーに、体の土台である足裏からカラダ全体を整え、機能面の改善と美しさの追求を目的とした、フットケア専門店。足裏の角質、足の爪、魚の目など足に関するトラブルはもちろんその他リフレクソロジーでお疲れを癒し、海泥パックトリートメントで脚の美しさを引き出すお手伝いをさせて頂きます。
★オープン日から1ヶ月間、30分以上の通常コース10％オフ！
★オープン日から5日間、特別プレゼントをご準備しております！※条件あり
フットデザイン
ディアモール大阪 施設情報
ディアモール大阪は、1995年10月に開業した、阪神電車「梅田駅」地下からJR「北新地」駅付近まで伸びる地下ショッピングモール（延床面積は42,977 m²）で、アパレル、雑貨、化粧品や飲食店など約100店舗で構成。交通機関等を相互に結ぶ公共地下通路と一体化した快適な空間において、都会での新しいライフスタイルを求めるオフィスワーカーをメインターゲットに、「上質」で「ハイセンス」なファッション・モノ・情報を常に提供しています。
所在地：大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街 1号
営業時間：ショッピング：10:00～20:00、飲食店：11:00～22:00
※一部営業時間の異なる店舗がございます。
代表番号：06-6348-8931
公式サイト：https://www.diamor.jp/
ディアモール大阪 ファッショナブルストリート
