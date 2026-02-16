CANTON OVERALLS FOR MHL.

株式会社TSIホールディングス

CANTON OVERALLSは1963年に日本ではじめてアメリカ産に引けを取らない本格国産ジーンズとして誕生しました。春夏向けに開発されたライトオンスデニムには、不均一なネップが特徴のCANTONオリジナル生地で、デニムながら軽さと柔らかさを併せ持ち、履き込む程に現れるタテ落ちと、さり気ないネップが相まって、ワークウエアらしい粗野感とヴィンテージ感を味わうことが出来ます。

今回、はじめてコレクションに加わるシャツは、デニム工場ではなかなか制作が難しいとされるところを、CANTON OVERALLSの高い技術力により工程と縫製を再構築し完成したこだわりの一枚。両者のクラフトマンシップによって、普遍性を保ちながら今の気分に合わせてアップデートし続け、日常の中で着る人それぞれの個性を引き立てます。

ヴィンテージのウエストコートにインスパイアされたフレアシルエットのドレスや、中心に寄せた2 本のタックがアクセントになったトラウザーズに加え、フライフロントのディテールが大きなポケットが特長的なブルゾンも新たにラインナップ。

全国のMHL. 直営店、及びmix.tokyo 公式オンラインショップにて発売中。

特設ページ :https://www.margarethowell.jp/column/cantonoveralls-for-mhl-ss26.html

CANTON LIGHT DENIM SHIRT

INDIGO / BLACK \39600

MHL. の特徴である太い前立てや大きなダブルパッチポケット、ラウンドしたヘムラインの形状に脇のガゼットがポイント。

CANTON LIGHT DENIM CAP

INDIGO / BLACK \15,950

ライトオンスの生地なのでツバもソフトで馴染みも良い。ブランドらしいヘリンボーンテープを使用しており、アジャスターでサイズ調整が可能。

CANTON LIGHT DENIM TROUSERS

INDIGO / BLACK \35200

軽やかな素材感を活かしたリラックスフィットのシルエットで、中心に寄せた2本のタックがアクセント。

CANTON LIGHT DENIM DRESS

INDIGO / BLACK \44000

ヴィンテージのウエストコートにインスパイアされたフレアシルエットのドレス。ウエストのベルトループでシルエットの調整ができ、レイヤードが楽しめるスタイル。

CANTON LIGHT DENIM BLOUSON

（店舗限定）

INDIGO \49500

ミリタリーのウォータープルーフジャケットをリファレンスした一着。ブランドらしいドット釦付きのフライフロントを加えモダンな印象に。腰ポケットはサイドを縫い止めず実用的な設計がされている。

