【FXTF】2026春 待望のMT5リリース決定！　MT4とMT5の二刀流も可能！

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

このたび、当社では「FXTF MT4」に加えて、MT4の次世代取引プラットフォーム 「MT5（MetaTrader 5）」を取り扱うことを決定いたしました。



当社がリリースを予定する「FXTF MT5」では、FX取引の他にも金・銀・原油・天然ガス・ビットコイン・イーサリアムなど取り扱い銘柄を大幅に拡充し、より幅広い金融商品をお取引いただける環境をご提供する予定です。もちろん、EA（自動売買システム）の利用も可能です。

なお、「FXTF MT5」においてもゼロスプレッド制、及び取引手数料制を適用いたします。

現在、今春のリリースを目標に準備を進めておりますので、デモ版の公開などの詳細な日程が決まり次第、あらためてご案内いたします。

※「FXTF MT5」リリース後も、引き続き「FXTF MT4」をご利用いただけます。

詳細は、当社HPをご確認ください。

https://www.fxtrade.co.jp/2026-01-14/

ゴールデンウェイ・ジャパンは、今後もより良いお取引環境実現にむけ邁進してまいります。

【会社概要】

商号：ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第258号

商品先物取引業者

加入協会：

一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

日本商品先物取引協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

HP：https://www.fxtrade.co.jp/

