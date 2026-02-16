クラウドPBX「INNOVERA」、ユーザプラットフォームと管理画面にもAIチャットボットを新搭載。
電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、クラウドPBX「INNOVERA 2.0」において、ユーザプラットフォームおよび管理画面の機能アップデートを実施し、新たにAIチャットボットを搭載したことをお知らせいたします。
■ユーザプラットフォームの概要
※掲載画像は開発中のユーザプラットフォームの画像です。
ユーザプラットフォームとは、INNOVERAのユーザごとに提供されるブラウザ上のプラットフォームです。管理者権限がなくてもログインでき、以下のことが行えます。
・ユーザプラットフォームを使った発信動作
・通話待機・離席中などのプレゼンスステータス（在席状況）の変更
・電話履歴検索
・ユーザ検索
・リスト（電話帳）検索
・AI chatbotに質問（新搭載）
ユーザプラットフォームについて詳しく知りたい方はこちらから(https://innovera.jp/service/innovera/userplatform/)
URL：https://innovera.jp/service/innovera/userplatform/
■ユーザプラットフォーム・管理画面へのAIチャットボット搭載の背景
※掲載画像は開発中のユーザプラットフォームの画像です。
※掲載画像は開発中のユーザプラットフォームの画像です。
AIチャットボットとは、AIを活用してユーザーとリアルタイムで自然なテキスト対話を行うプログラムです。自然言語処理技術によって人間が日常的に使っている言語を解析し、学習したデータやログに基づいて適切な回答を生成します。
INNOVERAのWEBページ（https://innovera.jp/）では、お問い合わせフォームからのご質問に対してINNOVERAを知り尽くしたプロディライトのカスタマーサクセス部門が返信させていただいております。ただ、営業時間外にはすぐに返信できないという課題がありました。
こうした課題を解決し「すぐに答えが欲しい」もしくは「もっと手軽に質問がしたい」といったニーズにお応えできるよう、2025年に以下のページへ24時間365日対応できるAIチャットボットを搭載しました。
・INNOVERAのWebサイトのお問い合わせページ（https://innovera.jp/contact/）
・NNOVERAのWebサイトのサポートページ（https://innovera.jp/customer/）
・プロディライト企業サイトのお問い合わせページ（https://prodelight.co.jp/contact/）
これらの活用データからAIチャットボットの利用ニーズが高いことが判明したため、今回各ユーザが利用するユーザプラットフォームおよび管理者向け管理画面にも搭載することを決定いたしました。
なお、こちらのAIチャットボットの回答やそこからリンクするFAQの内容は、INNOVERAご利用中のお客様向けの内容となっており、導入前の方がアクセスできるお問い合わせページなどに搭載しているものとは回答や内容が異なります。
INNOVERAは今後もお客様のニーズを的確に捉え、進化し続けるサービスとして継続的なアップデートを行ってまいります。
関連するプレスリリース
■24時間365日即対応！クラウドPBX「INNOVERA」のWEBページにAIチャットボットを搭載しました。
URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000144252.html
※ユーザプラットフォームへのログインURL及びログインに必要な情報は管理者（INNOVERA管理画面へのログイン権限をお持ちの方）にお問い合わせください。
※ユーザプラットフォームの機能については「INNOVERA 2.0」が対象です。「INNOVERA 1.0」は対象外となりますのでご注意ください。
＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞
プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。
URL：https://prodelight.co.jp/
【プロディライト IR note】
ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。是非、ご覧ください。
URL：https://note.prodelight.co.jp/
【当社リリースについてのお問い合わせ先】
株式会社プロディライト
経営企画室 清水・野木
アドレス：communication@prodelight.co.jp
電話番号：06-6233-4555
FAX番号：06-6233-4588