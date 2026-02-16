【京菓子司 末富×猿田彦珈琲】日本橋高島屋で2/17より期間限定コラボカフェスタンドオープン！

猿田彦珈琲株式会社

猿田彦珈琲株式会社（本社：渋谷区／代表取締役：大塚朝之）が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、日本橋高島屋S.C.で開催される「東西名匠 老舗の会」の一部区画にて、店内カフェも楽しめる、京菓子司「末富」とのコラボレーションカフェスタンド「SUETOMI AoQ × 猿田彦珈琲 CAFE STAND」を、2026年2月17日（火）～2月23日（月・祝）の7日間限定で開催いたします。

「末富」がプロデュースするブランド「SUETOMI AoQ」で提供される、末富の伝統的なあんや麩焼きを使用した焼き菓子、猿田彦珈琲がSUETOMI AoQのために特別に開発したオリジナルブレンド「SUETOMI AoQブレンド」を使用したコーヒーやカフェオレなどをご提供します。

さらに、末富のあんを使用したスイーツと、世界でも高く評価される最高品質のコーヒーとのペアリングを楽しめる、数量限定のペアリングセットも登場します。

2種のペアリングセットは、猿田彦珈琲のアレンジドリンクやフード監修を務める、元ヒルトン東京エグゼクティブペストリーシェフの播田修が一つずつ丁寧に仕上げた、本イベント限定の特別な一品です。

また、本イベントには、「ワールド バリスタ チャンピオンシップ 2025」で5位に入賞した伊藤大貴バリスタ、「ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2025」で２位に入賞した野澤隆成バリスタが来店し、メインバリスタとしてドリンクをご提供します。

上質な菓子と香り高いコーヒーが引き立て合う、格別なひとときをぜひお楽しみください。

イベント概要

「SUETOMI AoQ × 猿田彦珈琲 CAFE STAND」

会場：〒103-8265 東京都中央区日本橋２丁目４－１本館8階 催会場

期間：2026年2月17日（火）～2026年2月23日（月・祝）

営業時間：10:30～19:30（ラストオーダー19:00）

※最終日は10:30~18:00（ラストオーダー17:30）

席数：24席（カウンター席・テーブル席をご用意しております）

ポップアップショップメニュー

＜末富×猿田彦珈琲 スイーツペアリングセット＞

■ 華実 黒（かじつ くろ）\3,000

- ドリップコーヒー＆アメリカーノセット

数量限定：1日 40セット

・抹茶と白小豆あん、甘橙（オレンジ）の果皮甘露煮

白小豆あんの綺麗な味わいに、爽やかな香りと甘みある抹茶を合わせています。オレンジの余韻が味の奥行きを演出します。

・バスクチーズケーキ、味噌あんとゆず

ねっとりとした食感のバスクチーズケーキは、味噌あんの旨みと塩味をたし、ゆずの香りが全体の調和を作っています。日本の発酵食である味噌を使った和と洋が美しく調和する一品。



・ドリップコーヒー（KYOTO ’til Infinity(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000027005.html)）

・アメリカーノ（パナマ エスメラルダ ゲイシャ ナチュラル）

華やかさと柑橘やベリーの果実感が楽しめる一杯。ペアリングスイーツの香りとゲイシャの華やかさが結びつき複層的な余韻が生まれます。

■華実 白（かじつ しろ）\2,000

- カフェラテセット

数量限定：1日 40セット

・すももの赤ワインコンポート肉桂（シナモン）の香り、粒あん入り

ドライプルーンを赤ワインとシナモンでコンポートし、再び乾かしタネを抜いたところに粒あんを閉じ込めチョコレートでコーティング。フルーティな味わいに粒あんのコクが上品に重なります。

・カフェラテ（パナマ エスメラルダ ゲイシャ ナチュラル）

上質な茶葉を使用したミルクティーを思わせる一杯。ペアリングスイーツにより、ゲイシャ由来の複雑な果実感をもう一段階引き上げてくれます。

＜ドリンク＞

■コーヒー（SUETOMI AoQブレンド）HOT/ICE \605

猿田彦珈琲がSUETOMI AoQのために特別に開発したオリジナルブレンド。奥ゆかしい香ばしさと豊潤な味わい、そして甘い余韻が特徴で、和スイーツとの相性も抜群です。SUETOMI AoQ CAFE STANDでしか味わえない特別な一杯を、本イベントにてぜひお楽しみください。

■カフェラテ（KYOTO ’til Infinity(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000027005.html)） \660

京都祗園店限定のエスプレッソブレンドでつくる一杯。桃のタルトやアールグレイミルクティを思わせる、驚くほど鮮明なフレーバーをお楽しみいただけます。

■あんカフェオレ HOT/ICE \715

SUETOMI AoQブレンドでつくる一杯。滑らかなこしあんがたっぷり入った、スッキリした甘さのカフェオレ。こちらもSUETOMI AoQ CAFE STANDでしか味わえない特別な一杯。この機会にぜひご堪能ください。

■LA ESMERALDA Buenos Aires 5nc Geisha Natural

- ハンドドリップ \2,500

- エスプレッソ、ミルクビバレッジ \3,000

パナマのオークションで過去最高額を更新し、ゲイシャ種を初めて出品した農園のトップロットです。

花の蜜のようなフローラルさと柑橘の爽やかな風味をお楽しみいただけます。

＜フード＆スイーツ＞

■フィナンシェ（あん3種添え） \550

北海道産バターを贅沢に使用し、職人が丁寧に焼き上げたフィナンシェに、粒あん・味噌あん・こしあん をたっぷり添えました。あんとの相性を考え、生地の甘さは控えめに調整。バターのコクとあんの上品な甘みが調和する一品。

■チョコふやき4枚 \440

京菓子の世界で親しまれてきた麩焼きせんべいを、4種のチョコレートで包みました。軽やかな食感とやさしい米の甘みが特長です。

チョコレートのラインナップは、抹茶・ホワイト・ミルク・ダーク。

■十四代発酵饅頭 \660

山形の老舗酒蔵・高木酒造が手がける銘酒「十四代」の酒粕を使用した、香り豊かな酒饅頭です。ふんわりと蒸し上げた生地から、酒粕ならではのやさしい吟醸香とほのかな甘みが広が上品な味わい。

■あん塩ぱん \409

無添加の国産素材のみを使用した、小麦とバターの旨み豊かな塩パンに、あんを包み込みました。

北海道産小麦とカルピスバターのコク、沖縄県産の塩があんの甘みを引き立て、もっちりとした生地とともに、甘さと塩味の絶妙なバランスをお楽しみいただけます。

■猿田彦の珈琲羊羹 \572

猿田彦珈琲のロゴをモチーフにした特別な意匠でご用意。

上質の寒天とこしあんに猿田彦珈琲のコーヒーエキスを練り込み、コーヒーとあんの風味の相乗効果をお楽しみいただける、生菓子のように口当たり滑らかな逸品です。

※予告なしで一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます

※全て税込みです

【京菓子司 末富】

1893年に京都で創業した和菓子屋。

創業以来掲げる「夢と楽しさの世界」をお菓子作りの原点とし、お客様に京菓子の素晴らしさを伝えるために昔ながらの格式を守り、大量生産でない心のこもったお菓子を作りつづける。

公式ホームページ(https://www.kyoto-suetomi.com/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/suetomi.kyoto/)

【SUETOMI AoQ】

茶の湯とともに育まれ、季節の移ろいを大切にして、人々の心をつなげる役割を果たしてきた京菓子。

もっと気軽に、より多くの皆さまにお茶時間を届けたい。

AoQ（青久）は、1893年創業の京菓子司「末富」がプロデュースするブランドです。

青のみずみずしさを忘れずに、永久に挑戦を続けていく。

伝統を受け継ぎながら、新しい素材、技法を取り入れた様々な商品を展開していきます。

公式ホームページ(https://aoq.jp/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/suetomi_aoq/)

播田 修（はりた おさむ）

東京の製菓学校を卒業後2005年に渡仏し、2006年よりパリの5ツ星ホテルであり「パラスホテル」の称号を持つ「ル・ムーリス」にて、ミシュラン3ツ星シェフヤニック・アレノ氏のもと様々なアシェット・デセールを担当し、デザート、アフターヌーンティ、パンなどに従事。2009年には「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」のショコラ部門で入賞。2017年からヒルトン東京エグゼクティブペストリーシェフに就任し、ホテル内の全てのスウィーツとパンを手掛け、オリンピックや、ラグビーワールドカップ日本大会のケータリングなど様々なイベントに携わる。2024年4月より猿田彦珈琲の取締役に就任。猿田彦珈琲のアレンジドリンクやフードなどの監修を手掛ける。