ライフスタイルホテル第6弾「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」2026年4月20日（月）開業のお知らせ

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

2026年4月20日（月）、当社が展開するライフスタイルホテルTHE KNOTの第6弾として、「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」を激戦地である福岡に開業します。

当社は、心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。いちごのライフスタイルホテル「THE KNOT」は、宿泊特化型ホテルにもラグジュアリーホテルにも属さない、日本のホテルマーケットにおける新領域の創出に向けたプロジェクトとして、2017年にスタートしました。

今回第6弾となる「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」は、当社が取得した旧プラザホテル天神を全面改修しており、福岡で「HOTEL IL PALAZZO」をはじめ7ホテル（本ホテルを含む）を運営するいちごグループのワンファイブホテルズ株式会社がホテルを運営いたします。

本プロジェクトは、「THE KNOT」ブランドを中心に全国でホテルを展開するワンファイブホテルズと、全国で飲食店を展開しており、「THE KNOT TOKYO Shinjuku」でも協業している株式会社MOTHERSが、ホテルとレストランの企画・設計・運営までを一体で構築する新しい運営モデルとして推進。企業の枠を超え、一つのチームとして、空間・サービス・体験を磨き込みます。

ホテル詳細につきましては、今後、順次ご案内させていただきます。

なお、「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」では、2026年2月16日（月）より公式サイト（https://hotel-the-knot.jp/fukuokatenjin(https://hotel-the-knot.jp/fukuokatenjin/)）にて宿泊予約を開始し、2026年4月20日（月）よりご宿泊いただけます。

また、開業を記念し、2026年3月1日より、レストランでのディナーと朝食付き宿泊が当たるInstagramキャンペーンを実施予定です。

詳細は、THE KNOT FUKUOKA Tenjin公式Instagramにて順次発表します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/hoteltheknotfukuokatenjin

■ 「THE KNOT FUKUOKA Tenjin」物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/314_1_febcaf9221904e3dd5608aa1aef9443b.jpg?v=202602160351 ]

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515

※ 宿泊予約に関するお問合せ先 0570-003-715

Mail：info.knot-fukuokatenjin@onefivehotels.co.jp