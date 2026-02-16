バーチャレクス、PKSHA Technologyとパートナー契約を締結

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

バーチャレクス・コンサルティング株式会社(https://www.virtualex.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：丸山勇人、

以下、バーチャレクス）は、株式会社PKSHA Technology(https://www.pkshatech.com/)（本社：東京都文京区、代表取締役：上野山勝也、以下、PKSHA）とパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

両社はこれまで、バーチャレクスが提供するコンタクトセンターCRM「inspirX（以下、インスピーリ）(https://inspirx.jp/)（※）」と、PKSHAが提供する「PKSHA FAQ(https://aisaas.pkshatech.com/faq/)」のシステム連携を通じ、企業のコンタクトセンター業務に貢献してまいりました。

この度のパートナー契約締結により、協力体制を一層強化し、ボイスエージェントや音声認識ソリューションを含むPKSHAの計4製品へ支援範囲を拡大するとともに、バーチャレクスのコンサルティング力を活かした上流工程からのトータルな課題解決を推進してまいります。

パートナー契約締結の背景と目的

生成AI技術の発展が進む中、コンタクトセンターにおける深刻なリソース不足を背景に、より高度な自動化・効率化ソリューションへの需要が高まっています。

CRM／コールセンター領域で培った知見と実績を活かし、戦略立案からシステム構築・運営までを

トータルで提供するバーチャレクスと、高度なアルゴリズムを軸としたAI SaaS製品群を提供するPKSHAが連携することで、単なるツールの導入支援にとどまらず、クライアント企業の本質的な課題解決と次世代型コンタクトセンターの実現を目指します。

対象となるPKSHAのAI SaaS製品

現在提供中の連携ソリューションに加え、新たに音声領域を含む以下の4製品を軸に、提案から

導入、利活用支援までの支援を行ってまいります。

- PKSHA FAQ(https://aisaas.pkshatech.com/faq/)：高い検索精度を誇るFAQシステム- PKSHA ChatAgent(https://aisaas.pkshatech.com/chatbot/)：自然言語処理に強みを持つ対話型AIチャットエージェント- PKSHA VoiceAgent(https://aisaas.pkshatech.com/voicebot/)：電話応対の自動化・効率化を実現するボイスエージェント- PKSHA Speech Insight(https://aisaas.pkshatech.com/speechinsight)：通話内容の可視化や分析・フィードバックを容易にする音声認識ソリューション

今後は、その他の製品やソリューションとの連携も視野に入れながら、両社が連携して最新テクノロジーの活用を推進し、顧客満足度の向上と業務効率化の両立を支援してまいります。コンタクトセンターの高度化や業務改善に課題をお持ちの企業様はお問い合わせください。

※コールセンター向けCRM「inspirX（インスピーリ）」について

バーチャレクスが開発している、企業と顧客の関係構築のために役立つ、電話、メール、ウェブ、FAX等マルチチャネル対応型の顧客対応業務支援（CRM）ソフトウェア。顧客がどのチャネルからコンタクトをしても、顧客情報はひとつの画面で一元的かつリアルタイムに管理できるため、対応チャネルの拡大による業務の煩雑化を防ぎ、顧客満足度を向上できます。また情報検索のしやすさや、顧客応対のためのFAQやテンプレート機能も既存ユーザから一定の評価をいただいています。有事の際のBCP対策の一環として、分散拠点での利用やテレワーク体制への迅速な切り替えなどにもご活用いただけます。

※本製品およびコンタクトセンタークラウドCRM「Virtualex iXClouZ（アイエックスクラウズ）(https://inspirx.jp/v_ixclouz/)」についても、PKSHA各種ソリューションとの機能連携を順次深化させてまいります。

■ 株式会社PKSHA Technologyについて https://www.pkshatech.com/(https://www.pkshatech.com/)

PKSHA Technologyは、「未来のソフトウェアを形にする」というミッションのもと、研究開発を通じてアルゴリズムを社会に実装し、「人とソフトウェアが共進化する」未来を目指しています。 自然言語処理、画像認識、機械学習/深層学習といった高度なアルゴリズム技術を軸に、企業のDX支援や業務インテリジェント化を推進。サーバー、スマートフォン、IoT機器など、多様なデバイスに向けたアルゴリズムソリューションを幅広く展開し、社会のアップデートに貢献しています。

■ バーチャレクス・コンサルティング株式会社について (https://www.virtualex.co.jp(https://www.virtualex.co.jp))

バーチャレクス・コンサルティングは創業来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスしたビジネスを展開しており、「顧客の成功こそが自社成長の鍵である」というカスタマーサクセスの考え方にもとづき、"Succession with You" ― 一度きりの成功の「Success」ではなく、連続する成功という意味の「Succession」を、「for You」ではなく、伴走するという意味で「with You」していくことを企業として掲げています。現在では顧客企業のCRM領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのケイパビリティを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

