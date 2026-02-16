NHIなどアイデンティティのセキュリティリスクを可視化する「Okta Identity Security Posture Management」で、ID管理・認証を強化

株式会社日立ソリューションズOktaの統合セキュリティソリューションの全体像と「Okta ISPM」の位置づけ

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、ユーザーIDに加え、NHI※1の利用権限やアクセス状況を定期的に可視化し、認証前からセキュリティリスクを軽減するOkta, Inc.の「Okta Identity Security Posture Management(以下、Okta ISPM)」を2月17日から提供します。

退職者のアカウントの放置、設定ミス、AIエージェントやサービスのアカウントによるシステムへの自動アクセスなど、企業ではアカウントを起点とするセキュリティリスクが急増しています。「Okta ISPM」は、あらゆるアカウントの権限やアクセス状況を定期的に可視化し、適正に利用されているかを分析し、不正利用の兆候を検知すると是正を促します。企業が定める脆弱性対策やアクセスポリシー設定に則り、認証前から認証後まで一貫したガバナンス向上を実現します。

日立ソリューションズは、2018年にOkta社と国内初のディストリビュータ契約を締結し、日立グループ約48万ユーザーの認証基盤をはじめ、多くの企業にOkta製品の導入を支援してきました。そのノウハウで、攻撃対象となりやすい設定ミスの防止や規則の策定、ガバナンス体制の構築までを含めた包括的なコンサルテーションをすることもめざします。

さらに、「DX by AX toward SX」をコンセプトに、AIの活用を通じたDXをベースに変革を推進し、価値創出と持続可能な社会の実現に貢献していきます。

*1Non-Human Identity：人以外に付与されるアイデンティティ

■「Okta ISPM」の特長

１．企業内の人だけでなく、生成されたAIエージェントやNHIを含む各アイデンティティデータの情報を収集し、どのアカウントがどのアプリケーションで使用されているかを可視化。アカウントが持つ権限が適正か、正しく運用されているかを分析し、不正利用の兆候を検知すると是正を促します。

２．アカウントの使用状況やパスワードの変更履歴、多要素認証(MFA)の適用状況を調査。リスクを特定後にグラフエンジンにより相関分析を行い、優先順位を付けたうえでレポートとして抽出します。



■背景

近年、システムや業務プロセスの自動連携が進みつつある中、AIエージェントの登場により、企業内で管理すべきアイデンティティが急増しています。これらは業務効率化を支える一方、人が直接操作しない特性から管理や可視化が難しく、過剰な権限付与や利用実態の把握不足が新たなセキュリティリスクとなっています。また、雇用の流動化や多要素認証など認証の複雑化により、退職者のアカウントの放置やパスワードの更新漏れなど人のアイデンティティの設定ミスも大きな課題です。こうした背景のもと、企業には人と人以外の双方を含めたアイデンティティ全体を一元的に把握・管理する仕組みが求められています。

日立ソリューションズは、Oktaの国内展開初期からID管理・認証分野に取り組んできました。日立グループ約48万ユーザーの認証基盤をはじめ、さまざまな企業にOkta製品の導入を支援してきた知見を生かし、このたび、AIエージェントやサービスアカウント、IoT機器、APIキーなど多様なアイデンティティのセキュリティリスクを可視化する「Okta ISPM」を提供開始します。これにより、ID管理・認証分野での認証前へのセキュリティ対策を強化し、認証前から認証後までの一貫したセキュリティガバナンスの向上を他のOkta製品と組み合わせることにより支援します。



■提供開始日

2月17日



■「Okta Identity Security Posture Management」について

https://www.hitachi-solutions.co.jp/okta/okta/ispm/



■展示会出展のご案内

SmartIT Forum 2026 セキュリティとシステム運用効率化の最適解

開催日時：2026年2月19日（木）13:00～

会場：JPタワーホール&カンファレンス

参加費：無料

URL：https://www.et-x.jp/Portals/0/SmartITForum2026/index.html

日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。



日立ソリューションズのAXの取り組みについて

日立ソリューションズグループは、IT人財不足に備えた生産性向上、市場での競争力強化に向けて、「DX by AX toward SX」というコンセプトの下、国内外の拠点の従業員全員がAIや生成AI、AIエージェントを活用し、高い付加価値を創出することをめざしています。

具体的には、 AIエージェントや生成AIを活用した開発のユースケース、よくある社内問い合わせ対応など、特定の業務向けのチャットボットが集約されたイントラの専用サイトも整備しています。また、活用促進に向けて、アイデアや事例を募集する全社コンテストも開催しています。



ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

