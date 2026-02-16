福岡の人気カフェが博多マルイに初登場！「Apartment coffee door/roaster ポップアップストア」オープン！

株式会社丸井グループ

博多マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）2F カレンダリウムにて、「Apartment coffee door/roaster ポップアップストア」を期間限定でオープンいたします。自家焙煎やコーヒーに合うスイーツが特長のお店となっており、博多マルイ初出店となっております。

■ポップアップストア 商品ラインナップ

今回のイベントでは、7種類のドリップコーヒーや焼き菓子のほか、マグカップやストラップなどのオリジナルグッズを販売します。深煎り、浅煎りそれぞれの定番商品のほか、今回のイベントのために、深煎りでビターなバランスのとれた味わいの「Marui blend」をご用意しています。試飲も実施予定なので、今まで味わったことのないコーヒーや自分の好みにピッタリなコーヒーを見つけられるかも！

また、コーヒーと相性のよいスコーンやフィナンシェなどの焼き菓子もご用意しております。ぜひ、お好みの組み合わせを見つけて、くつろぎのカフェタイムをお楽しみください。

ドリップコーヒー（7種）

焼き菓子

■「Apartment coffee door/roaster」について

Apartment coffee door

深煎りコーヒー豆 150gMarui blend 税込1,950円Guatemala 税込2,000円Original blend 税込1,900円浅煎りコーヒー豆 150gUganda ナチュラル 税込2,250円Ethiopia ナチュラル 税込2,400円Peru ウォッシュ 税込2,000円Rwanda ウォッシュ 税込2,200円スコーン（チョコ） 税込380円スコーン（抹茶） 税込440円フィナンシェ 税込380円クッキー缶 税込840円

福岡市中央区六本松に2022年にオープンした、コーヒーとスイーツを楽しめるカフェです。プリンやチーズケーキなど、自家焙煎のコーヒーにぴったりの手づくりスイーツをご用意しています。お好みに合わせたペアリングの提供もできますので、お気軽にご相談ください。コーヒー豆の持ち帰りもできるので、お気に入りの味を自宅でもゆっくり楽しめます。

Apartment coffee roaster

Apartment coffee door2号店として、福岡市中央区小笹に2025年にオープンしました。福岡市の中心から少し離れた閑静な住宅街にひっそりと佇んでいます。広い店内にはペット専用の席もご用意しており、天候に左右されずに、大切なペットと一緒にくつろぎの時間をお過ごしただけます。

カフェ兼焙煎所としてコーヒーの焙煎も行っており、焼き菓子などのスイーツやタコスなどの軽食を店内で食べられるほか、挽き立てのコーヒー豆を持ち帰ることもできます。2月からは「Nightカフェ」としてリニューアルオープンしており、アルコール類や夜パフェを楽しめます。

■イベント概要

開催期間：2026年2月18日（水）～3月3日（火）

開催場所：博多マルイ2F カレンダリウム

営業時間：10:00～21:00 ※最終日3月3日（火）は19:00までの営業

