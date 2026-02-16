【業界初】人員配置基準・加算判定・実地指導対策をAIで自動化。AIで自動判定、法令リスクを未然防止する障がい福祉施設特化型SaaS「ケア・オール　AIらくらくシフト」提供開始

株式会社SANN

※2025年12月 自社調べ 障がい福祉グループホーム事業におけるAI活用によるシフト生成機能について

開発背景 ～現場運営とIT活用、両方の視点から生まれたサービス～

AI搭載の障がい福祉現場向けの従業員のシフト生成システム

当社はこれまで、障がい者福祉施設を自ら運営する事業者としての現場視点と、ITを活用した業務改善の知見を活かし、障がい者福祉施設様の働きやすい職場づくりに取り組んできました。

障がい者福祉施設では、

・複雑な人員配置基準

・実地指導への対応

・夜勤・早番・遅番など多様な勤務形態

といった制約の中で、シフトを組む必要があります。その複雑さは天文学的数値であり、存在しうるパターンだけで約1,800万通り（1日分）。実際には従業員の希望シフトを元に検討を行うので人間での調整が可能になりますが、それでも抱える従業員の数に比例して数時間～数十時間の作業負担となります。

実際に現場では、「適切な人員配置が難しく、入居者へのケアの質が低下する」「不公平なシフトや調整ミスが発生する」「担当者の業務負荷が増大し、離職率が上昇する」「頻繁にシフトの変更が発生する」といった問題が起きています。

さらに、人員配置基準や介護職員配置基準等を満たしていない場合、法令違反のリスクにつながる可能性もあり、運営側にとって大きな経営リスクとなっています。

その様な背景から、障がい者福祉施設を実際に運営している当社だからこそ分かる現場のリアルな課題をもとに、障がい者福祉施設様に特化したシフト作成・管理サービス「ケア・オール AIらくらくシフト」を開発しました。

期待出来る効果としては、作業時間の短縮はもちろんですが、バランスの取れたワークシフトの生成により従業員の労働環境の改善と、それによる福祉の質の向上などが挙げられます。AIアシスト機能でのシフトの提案や調整も可能です。今後、お客様の声を頂きながら更に効果の高い機能を改善・追加して参ります。リリース時点ではまずは障がい者グループホームに焦点を当てて様々な機能を追加しております。ぜひお問合せ下さいませ。

サービス名

スマホでもPCでも使えるマルチキャリア対応のサービスです。

「ケア・オール AIらくらくシフト」

※障がい者グループホーム向けAI搭載シフト自動生成システム

サービス概要

＜AIでできること＞

・人員配置基準の判定 ・勤務形態一覧表出力 ・シフト自動生成

・人員配置体制加算の判定 ・回数/連続勤務制限設定 ・平均利用者数計算

・世話人/生活支援員バランス配置 ・希望休回収/作成時反映

・打刻もれ確認 ・相性調整機能 ・AIナビゲーション ・労働時間管理

上記の機能を通じて、福祉業界における業務効率化と職場環境の改善に貢献してまいります。

また、自社開発だからこそ現場の声を素早く反映し、日々の課題を解決するための機能アップデートを重ね、より働きやすい環境づくりに取り組んでいきます。

サポート体制

ご利用者との会話の合間にシフト調整も可能。年配のスタッフでも使える簡単設計。

「ケア・オール AIらくらくシフト」では、システム提供にとどまらず、導入から運用が安定するまでを見据えたサポート体制を整えています。

障がい者福祉施設の運営では、シフト作成や人員配置に加え、請求業務を含む日常業務が密接に連動しています。制度理解や運用に慣れるまでの導入初期は、現場の負担が大きく、システム導入が混乱につながるケースもあります。

こうした課題を踏まえ、当社では専任のサポート担当を配置し、導入から運用まで一貫して支援しています。「ケア・オール AIらくらくシフト」導入後は、他のケア・オールシリーズをご利用のお客様は、請求業務が安定するまで人員配置やシフト内容と請求内容の整合性を確認する請求チェックを行い、入力ミスや運用上の不安を早期に解消。制度リスクの未然防止につなげています。

さらに「ケア・オール AIらくらくシフト」は、当社が企画・開発・運用までを自社で一貫して手がけるサービスである点も特長です。そのため、障がい者福祉施設様から寄せられる現場の声を迅速にサービス改善へ反映できる体制を構築しています。

障がい者福祉分野は制度改定や運用ルールの変更が多く、現場の課題も日々変化します。当社では、実際の利用施設様から寄せられる不具合の報告や操作性に関する改善要望、新機能に関する意見などを継続的に収集。お客様サポート担当を介して現場の声を開発チームに直接共有し、優先度を見極めながら機能改善やアップデートに反映しています。

【サービス概要】

サービス名：ケア・オール AIらくらくシフト

サービス開始日：2026年1月11日

価格：特設サイトよりお問い合わせください。

特設サイト: https://care-all.jp/ai-shift/

【会社概要】

企業名：株式会社SANN

代表取締役社長：馬男木由規

本社所在地：東京都港区港南2丁目5番7号 港南ビル6F

事業内容：デジタルマーケティング事業／セールスプロモーション事業／

福祉tech事業／サテライトオフィス型の障がい者雇用＆定着支援事業／福祉施設の運営事業

ホームページ： https://www.sann.co.jp/

設立： 2005年9月

資本金： 9,900万円

従業員数：130名

【サービスに関する問い合わせ先】

本社代表 TEL：03-6712-8345

福祉tech事業部代表 TEL:03-6712-0666

E-mail：info@care-all.jp

担当：福祉Tech事業部 ケア・オールチーム