クラウドサーカスのDAP『Fullstar(フルスタ)』、建設DXを推進する大林道路株式会社で導入

スターティアホールディングス株式会社

クラウドサーカス株式会社は、提供するデジタルアダプションプラットフォーム(DAP)※『Fullstar(フルスタ)』が、大林道路株式会社（以下、大林道路）に導入されたことをお知らせします。

本導入を通して『Fullstar』を「DXを支える基盤の一つ」として位置づけ、システムの早期習熟・定着を支援することで、問い合わせ件数の削減や業務の標準化を目指します。

※デジタルアダプションプラットフォーム(DAP)とはシステムの画面上に操作ガイド等を直接表示し、ユーザーが迷わず使いこなせるよう支援するツールです。（以下、DAP）

■導入の背景と目的

大林道路では、業務プロセス改善を目的としてレガシーシステムの刷新を進めておりますが、膨大なマニュアルによる情報の辿りにくさや、利用者の習熟度のばらつきが課題となっていました。IT部門・管理部門への問い合わせ工数が増える状況を解消し、ユーザー自身でシステムを使いこなせる環境を構築するため、DAPの導入を検討しました。

■『Fullstar(フルスタ)』導入の理由

システムの画面上で直接操作をガイドし、ユーザーの自己解決を促すという点が課題に合致しており、DAPの導入を検討していました。

複数のDAPツールを比較検討する中で、Fullstarを選定した主な理由は以下です。

・ノーコードでガイド作成が可能なため、現場主体での改善ができる

・既存システムへの影響が少なく、内製かつスモールスタートで導入できる

・操作ナビゲーションだけでなく、定着度の可視化や改善につながる分析機能がある

・適切な費用感と、日本企業の業務や運用にフィットしたUI・サポート体制

特に、自社内で修正や実装まで完結できる点が魅力的で、選定に至りました。

■導入担当者のコメント

大林道路株式会社

DXソリューション部 企画推進課 井上様・川田様

大林道路では、DX推進を単なるIT導入ではなく「業務プロセスの変革」と「人の行動変容」 ととらえ、システム導入後のアフターケアや現場が使いこなせる環境支援に注力しています。『Fullstar』は、こうしたDX推進の考え方と非常に親和性が高く、“使われ続けるDX”を実現するための重要な役割を担っていると考えています。

まずは『Fullstar』のガイドを、弊社で導入している原価管理システムに実装しています。今後経費管理システムや、自社開発の契約管理システムでも本格実装予定です。

今後はマニュアルを見なくても、初めてシステムを触る人が迷わず使えるようになることを目指して、『Fullstar』を活用していきたいと考えています。

■『Fullstar（フルスタ）』について

『Fullstar』はあらゆるシステムの画面上にデジタルガイドを設置することで、利用ユーザーが迷わず操作できるようにするとともに、担当者の問い合わせ対応業務を大幅削減するデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）です。無料プランから始められ、従量課金のない料金体系とシンプルな機能・画面設計で、導入ハードルが低く費用対効果を出しやすいのが特徴です。

DAP市場において市場シェアNo.1を獲得（2024年度売上高、従業員300名未満 ※1）、ITreviewにおけるCSツール・DAP領域で最高位の「Leader」を3年連続で受賞するなど、多くの顧客から選ばれ続けています。2021年4月から提供開始し、現在2,100社以上に導入されています。（2025年12月末時点）

※1 出所：デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社

「SaaS管理・運用・開発市場の実態と展望 2025年度版（https://mic-r.co.jp/mr/03570/）」

▶サービスサイトHP：https://fullstar.cloudcircus.jp/

▶Fullstar活用事例：https://fullstar.cloudcircus.jp/case/

▶Fullstar動画：https://youtu.be/SOGcEWc6gog?si=vQqB_v2ReogCSsR4

(https://youtu.be/SOGcEWc6gog?si=vQqB_v2ReogCSsR4)

■クラウドサーカスについて

ミッションとして「働くに楽を。」を掲げるクラウドサーカスは、デジタルマーケティングSaaSである『Cloud CIRCUS』の開発・提供を主力事業として展開しています。中小企業を中心に67,000件以上導入頂き(2025年12月末時点)、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。

【会社概要】

会社名：クラウドサーカス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

代表者：代表取締役社長 金井章浩

資本金：150,000千円

設立：2009年4月1日

事業内容：デジタルマーケティングSaaS『Cloud CIRCUS』の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

HP：https://cloudcircus.jp/company/

■スターティアホールディングスについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション（事業会社:クラウドサーカス株式会社）とITインフラ（事業会社:スターティア株式会社等）を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。



会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/