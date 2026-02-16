小池美波のオフィシャルファンクラブ『Koike Minami Official Fan Club～miimill～』がオープン！2026年5月にファンミーティング開催決定！FC先行も実施！
音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、小池美波のオフィシャルファンクラブ『Koike Minami Official Fan Club～miimill～』を、2026年2月14日（土）にオープンしたことをお知らせいたします。また、電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、『Koike Minami 1st Fan miiting～welcome to miimill～』において、「チケプラ電子チケット」が採用されたことをお知らせいたします。
小池美波
小池美波オフィシャルファンクラブ『Koike Minami Official Fan Club～miimill～』では、BLOGやMOVIEなど、ここだけでしか見ることができない小池美波の情報を会員限定で随時お届けしてまいりますので、ぜひご覧ください。
また、2026年5月にファンミーティング『Koike Minami 1st Fan miiting～welcome to miimill～』の開催が決定いたしました！
オフィシャルファンクラブ『Koike Minami Official Fan Club～miimill～』ではFC会員先行を2026年2月16日（月）18:00から実施いたします。
▼Koike Minami Official Fan Club～miimill～
https://miichan.fanpla.jp/
▼会費
【月額コース】550円（税込）
※クレジットカード決済、d払い、各キャリア決済に対応
▼会員限定コンテンツ
・BLOG
本人の日常や裏側などのここでしか見られないブログをお届けします。
・PHOTO
日常やライブ、撮影の裏側をお届けします。
・MOVIE
ファンクラブ限定公開の動画コンテンツをお届けします。
他にも様々なコンテンツを予定しております！
ここでしか見られない小池美波を是非お楽しみください。
▼対応OS・ブラウザ
PC・スマートフォン対応
・iOSの場合、iOS15.0以上、Safariの最新版
※iOS12はキャリア決済が行えません。
・Androidの場合、8.0以上、Chromeの最新版
※当サイトはタブレット端末からのご利用は動作推奨しておりません。
なお、ガラホ（テンキーの付いたスマートフォン）、らくらくスマートフォンにつきましては動作非対応となります。
【公演情報】
『Koike Minami 1st Fan miiting～welcome to miimill～』
＜日程・会場＞
・5月6日（水・祝）東京都内某所（※会場は当選者にのみご案内いたします。）
1部: 12:00開場 / 13:00 開演
2部: 16:00開場 / 17:00 開演
＜料金＞
全席指定 6,000円（税込）
※終演後お見送り付き
＜『Koike Minami Official Fan Club～miimill～』 会員1次先行受付期間＞
2月16日（月）18:00～2月23日（月・祝）23:59
▼お申込みはこちら
https://tixplus.jp/feature/koikeminami/fc2026/fc-cff29/
▼プロフィール
小池美波（読み:コイケ ミナミ）
小池美波
2016年4月6日 欅坂46の1stシングル『サイレントマジョリティー』（Sony Records）でCDデビュー。
一期生としてNHK「紅白歌合戦」、TBS「輝く！日本レコード大賞」はじめ各種番組に出演して活躍。
2025年3月20日幕張イベントホールにて開催された『Buddies感謝祭 2025』内で「小池美波 卒業セレモニー」を実施。
同年5月30日に開催されたミートアンドグリートをもって、櫻坂46としての活動を終了。
■株式会社Fanplusについて
2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。
会 社 名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）
所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者： 代表取締役 佐藤元
設立： 2007年3月
事業概要： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営
アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営
音楽メディアの企画・運営
ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/
■株式会社チケットプラスについて
電子チケットサービス「チケプラ」や公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」を運営。
電子チケットは2014年に業界内で先駆けて機能を開発し、自社アプリの「チケプラアプリ」、または各企業様が既に提供されている既存アプリにチケプラの電子チケット機能を組み込む形でサービスを提供しています。電子チケットはスマートフォンの画面にスタンプを押すだけの簡単かつユニークな機能で、従来のQRコードタイプと比べて機材や専門スタッフの必要がないため簡単な入場オペレーションを実現できます。また、チケット受け取りを済ましていれば公演当日に大規模な通信障害が発生した場合にも機内モードでチケットの表示ともぎりを行うことができ、安定した入場が叶えられます。そのほか、顔認証入場などをはじめとした不正転売対策も実現できるなど、これまで累計1,000組以上のアーティストや50万人規模のツアーで導入されており、音楽ライブを中心に、舞台・演劇やプロ野球、Bリーグなどのスポーツ関連、遊園地といったレジャー・文化施設等でも幅広く導入いただくなど電子チケット業界有数の実績となっています。
チケプラTradeは、チケットを購入したお客さまがやむを得ない事情で参加できなくなってしまった際に、公式の場で安心安全に再販売することのできるチケットリセールサービスです。完売などでチケットをご購入いただけなかったお客さまも、適正な価格でチケットをお求めいただけるようになるだけでなく、昨今社会問題となっているチケットの不正な転売の抑制につながることも期待されます。年間30万件以上の取引成立実績を有し、紙チケット、電子チケット問わず、イベント主催者様の公式チケットリセールの基盤となっています。
会社名： 株式会社チケットプラス
所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代表者： 代表取締役 佐藤元
設立： 2025年10月1日
事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営
URL： https://ticketplus.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】
以下どちらでもお受けいたします。
株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当
E-mail: press@fanplus.co.jp
株式会社チケットプラス 広報担当
E-mail: press@ticketplus.co.jp
※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。