損害保険会社・少額短期保険会社13社との代理店委託契約締結のお知らせ | 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」

Sasuke Financial Lab株式会社

保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！（https://konohoken.com/(https://konohoken.com/)）」を運営するSasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆）は、2025年12月及び2026年1月に損害保険会社・少額短期保険株式会社13社と代理店委託契約を締結したことをお知らせいたします。

代理店委託契約を締結した保険会社一覧（50音・法人名表記順）

株式会社あそしあ少額短期保険

本店：東京都千代田区九段北3丁目2番5号 九段北325ビル2階

代表取締役社長：本間 貫禎

Webサイト：https://www.associa-insurance.com/



株式会社Emyii少額短期保険

本店：東京都千代田区九段南3-2-2 九段宝生ビル 5F

代表取締役：中村 智

Webサイト：https://emyii.co.jp/



エイ・ワン少額短期保険株式会社

本社：大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-26 ルーシッドスクエア船場9階

代表取締役：鶴原 敦

Webサイト：https://www.a1-ssi.com/



SBIプリズム少額短期保険株式会社

東京本社：東京都港区西新橋 2丁目8番6号 住友不動産日比谷ビル 9階

代表取締役社長：遠藤 匡

Webサイト：https://www.sbiprism.co.jp/



ジャパン少額短期保険株式会社

本店：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29階

代表取締役社長：木下 純一

Webサイト：http://www.japan-insurance.jp/

スター保険会社

本社：東京都千代田区西神田3丁目8-1 千代田ファーストビル東館4階

CEO 日本における代表者：御法川 純

Webサイト：https://starrcompanies.jp/



ぜんち共済株式会社

本社：東京都千代田区九段北3-2-5 九段北325ビル4階

代表取締役社長：榎本 重秋

Webサイト：https://www.z-kyosai.com/



ソニー少額短期保険株式会社

本社：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4F FINOLAB内

代表取締役：小泉 洋夫

Webサイト：https://sony-sasti.jp/



チューリッヒ少額短期保険株式会社

本社：東京都中野区東中野3-14-20

代表取締役社長：服部 哲弥

Webサイト：https://www.zurichssi.co.jp/



株式会社富山常備健康クラブ

本店：富山県富山市丸の内一丁目8番17号

代表取締役社長：西方 義明

Webサイト：https://www.toyama-jobi-kc.com/



ベル少額短期保険株式会社

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目7番3号

代表取締役：藤井 知貴

Webサイト：https://www.bell-shotan.co.jp/



Mysurance株式会社

本社：東京都新宿区西新宿1-26-1

代表取締役社長：清水 廣臣

Webサイト：https://www.mysurance.co.jp/



株式会社メモリード・ライフ

本社：東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル6階

代表取締役：吉田 仁

Webサイト：https://www.memoleadlife.co.jp/

▎コのほけん！とは

URL：https://konohoken.com/

「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。

▎Sasuke Financial Lab株式会社について

▶ 企業ホームページ：https://sasukefinlab.com/

▶ コのほけん！：https://konohoken.com/

▶ しっかり保険、ちゃんと節約。：https://www.navinavi-hoken.com/

▶ 保険比較ライフィ：https://lify.jp/

▶ 法人保険比較ライフィ：https://kigyo-zaimu.jp/

当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。

▎会社概要

会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立： 2016年3月

代表者： 代表取締役 松井 清隆

事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

「コのほけん！」

URL：https://konohoken.com/

「しっかり保険、ちゃんと節約。」

URL：https://www.navinavi-hoken.com/

「保険比較ライフィ」

URL：https://lify.jp/

「法人保険比較ライフィ」

URL：https://kigyo-zaimu.jp/

