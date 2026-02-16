かまずになめるタブレット　口腔ケア用のタブレット「オーラクト ＭＮ」発売

株式会社メディカルネット

株式会社メディカルネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：平川大、以下「当社」）は、口腔周りから全身の健康を導き、元気で笑顔が溢れる世界を作るためのプラットフォーマー戦略の一環として、当社の連結子会社（孫会社）であるノーエチ薬品株式会社（本社：大阪府松原市、代表取締役：池田善博、以下「ノーエチ」）と共同で、唾液が本来持っている力に着目し、口腔内の衛生環境を多角的にサポートするタブレット「オーラクト ＭＮ」を企画・販売いたしましたので、お知らせいたします。

■製品の特長

- 森永乳業株式会社が開発し、特許を取得している成分「オーラバリア(R)」配合。- 口が乾いたときや人前で口臭が気になるとき、口の中で溶かすだけで手軽に口腔ケアができるタブレットです。- 虫歯予防に良いとされるキシリトール配合。- 後味さわやかな“ゆずミント味”。

■お召し上がり方

1日2～3粒を目安に、1回1粒程度をかまずにゆっくりなめてお召し上がりください。

●リリースに関するお問い合わせ

担当：管理本部IR担当

TEL：03-5790-5261

MAIL：mn-ir@medical-net.com

●商品に関するお問い合わせ

ノーエチ薬品株式会社

TEL：072-331-0417

