板橋区から世界へ挑む。雪上のヒーロー森宏明選手を応援！　　　　～ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック関連展示～

概要

東京都板橋区

令和８年３月６日から３月１５日までの期間で行われる「ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック」に合わせて、板橋区は、高島平温水プールにて「ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピック」に関する展示を開催中です。

展示は、板橋区スポーツ大使であり、ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックのパラノルディックスキー日本代表として出場する 森 宏明(もり・ひろあき)選手 が実際に練習で使用したストックや義足、来場者が自由に寄せ書きできる応援メッセージパネルなどを設置しており、本大会の機運醸成とパラスポーツへの理解促進をめざし、実施しています。

また、選手のこれまでの歩みや競技の魅力を紹介するパネル展示も行っており、挑戦を続ける姿を身近に感じていただける展示となっています。

日時：令和８年３月１５日（日）１７時まで

場所：高島平温水プール（板橋区高島平8-28-1）アクセス：都営三田線 高島平駅から徒歩５分

森選手が実際に使用されていた義足

森選手が実際に練習で使用されていたスティック

【森 宏明選手プロフィール】

板橋区出身で、小学校時代から野球を始め、高校時代には野球部主将として活躍。

しかし、高校2年生の夏に不慮の交通事故で両足を切断。その後、明治大学に進学し、2017年よりパラノルディックスキー(座位)を始め、WPNSパラノルディックスキー選手権などに出場。

さらに、2019年から2022年パラノルディックスキー強化指定選手に選出され、北京2022冬季パラリンピック競技大会では、クロスカントリースキー混合リレーで７位と、大躍進を収めた。

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。