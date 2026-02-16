【Buttery】塩バタークッキー入り『ホワイトデーギフトボックス』と『バタリーサンド～amour～』を3月14日まで期間限定販売！
ホワイトデーギフトBOX
名古屋駅から徒歩6分。大通りから一本路地に入った落ち着いた立地に佇む洋菓子店「Buttery（バタリー）」。フランス産発酵バターや北海道バターなど、こだわりのバターを使用した香り高いスイーツを多数取り揃えています。このたびButtery店頭・オンラインショップでは、2月15日（日）から３月14日（土）までの期間限定で『ホワイトデーギフトBOX』を販売中です。また、レトロなクッキー缶が贈り物にもおすすめの『バタリーサンド～amour～』もご用意しています。
ホワイトデーギフトBOX
2月15日（日）～3月14日（土）までの期間限定で販売している『ホワイトデーギフトBOX』は、バターの豊かな風味を活かした4種類の焼き菓子を詰め合わせた贅沢な1箱です。フランス産発酵バター（AOP）を使用した「塩バタークッキー」は、バターのコクとまろやかな塩の旨味が効いたリッチな味わいに仕上げました。他にも、Buttery定番商品の「北海道バターフィナンシェ」、香ばしさが際立つ「ピスタチオマドレーヌ」、ザクザク食感の「ガレットブルトンヌ」をアソート。ミントグリーンのホワイトデー限定ギフトボックスでご用意いたします。
バタリーサンド～amour～
さらに、たっぷりのバタークリームを、サクサクとしたチョコクッキーで挟んだ『バタリーサンド～amour～』も3月14日（土）までの期間限定で販売中です。いちごピューレの優しい甘さが広がる「苺」、濃厚なイタリア産ピスタチオを使った「ピスタチオ」、コクのある「キャラメル」など、1缶で3種類のフレーバーが味わえます。春の訪れを感じるパステルカラーのバターサンドと、レトロな花柄が可愛いオリジナルクッキー缶も魅力。自分のご褒美にはもちろん、大切な方へのプレゼントにいかがでしょうか。
■商品情報
商品名｜ホワイトデーギフトBOX
販売期間｜2月15日（日）～3月14日（土）
※Buttery店頭・オンラインショップにて販売
価格｜3,850円（税込）
内容｜焼き菓子8個詰め合わせ／ホワイトデー限定オリジナルボックス
【塩バタークッキー（2枚入）2個・北海道バターフィナンシェ2個・ピスタチオマドレーヌ2個・ガレットブルトンヌ2個】
商品名｜バタリーサンド～amour～
販売期間｜2月１日（日）～3月14日（土）
※Buttery店頭にて販売
価格｜3,780円
内容｜バターサンド9個詰め合わせ、オリジナルクッキー缶
【苺3個・ピスタチオ3個・キャラメル3個】
※写真はイメージです。
※Butteryの販売商品は、店舗ごとに異なります。一部取り扱いがない店舗がございますので、ご了承ください。
※Butteryでは、上記商品の他にも期間限定商品を多数ご用意しております。
※全商品とも、1日の販売個数に限りがございますのでご了承ください。
■店舗情報
Buttery（バタリー）本店
店名：Buttery（バタリー）本店
所在地：愛知県名古屋市西区名駅2-23-14 VIA141 1階（名古屋駅徒歩6分）
TEL：052-564-3553
営業時間：10：00～18：00 ※毎週火曜・水曜定休
Butteryホームページ：
https://www.buttery.jp
Butteryオンラインショップ：
https://www.buttery.jp/p/search
Buttery公式Instagram：
https://www.instagram.com/buttery.jp