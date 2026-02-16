国内初となるイエナプラン教育「研究推進園」にグループ11施設が認定

株式会社グローバルキッズCOMPANY

株式会社グローバルキッズCOMPANY（代表取締役社長：中正雄一、本社：東京都千代田区、証券コード6189）は、創業20周年を機とした人的資本経営と次世代型教育の推進の一環として、連結子会社が運営する11の保育施設において、一般社団法人日本イエナプラン教育協会（以下、日本イエナプラン教育協会）の「研究推進園」に国内初認定されましたことをお知らせいたします。

背景：創業20周年の節目に寄せて

サークル対話の様子

当社は2006年の創業以来、「一人ひとりの子どもが、その子らしく幸せに生きていってほしい」という願いを原点とし、一貫して子ども一人ひとりに寄り添う保育を実践してまいりました。

20周年という大きな節目を迎え、この想いをより高い専門性で具現化すべく、当社グループでは「オランダ・イエナプラン教育」を全社を挙げて学ぶため、日本における第一人者であるリヒテルズ直子氏に直接師事。現場の状況に合わせて応用的に実践を積み上げてきた11施設が、イエナプラン教育協会より「研究推進園」として認定されました。

この認定を機に、「自立と共生」を目指す学びをさらに深め、子どもたちが自ら未来を切り拓いていける社会の実現に貢献してまいります。こうした取り組みを通じて保育の専門性を可視化することは、人的資本である「保育士・学童指導員」の育成、すなわち子どもたちの育ちを支える「学びのパートナー」としてのスキル向上に直結します。高度な専門性を備えた人材育成は、保育の質を安定させ、社会インフラとしての責任を果たす基盤となり、それが結果として、中長期的な企業価値の向上に繋がると考えております。

代表・中正雄一のメッセージ

私たちの原点は、子ども一人ひとりの幸せです。創業から20年、その想いを形にするために、私たちは現場の保育士と共に学び続けてきました。私たちが子どもたちの中に育み、共に紡いでいきたいのは、未知の世界を面白がり、自ら問いを立て、多様な仲間と協力して道を切り拓いていく力-すなわち『自立』と『共生』の力です。

今回の認定は、私たちの保育を、子どもの『知りたい！』という純粋な問いからすべてが始まる新しい学びの形へと進化させる、大切な挑戦です。リヒテルズ直子氏に学び、現場の職員が学びの『パートナー』として共に成長し続け、創業時からの願いである『一人ひとりの幸せ』を、より確かな価値として社会へ届けていく決意です。

リヒテルズ直子氏のコメント

日本の保育園や幼稚園、子ども園などの就学前教育の現場では、子どもたちの個性や主体性を育むことを目指した優れた実践を行なっているところが少なくありません。しかし同時に、競争的で、プロセスよりも成果を重視する管理教育の伝統が強い学校教育の影響のもと、すでに就学前の段階で、小学校の学習を先取りしたり、厳しいルールの下での学校生活に慣れるように厳しい規則を設ける園も存在します。このような中で、子どもたちの健全な発達のための権利にどう向き合えば良いのか、迷いのある関係者も少なくないことと思います。イエナプラン教育は、そのような中で、子どもたちの全人格的な能力を育成すると同時に、小さい頃から周囲にいる人々と共に生きる力を身につけさせようとするものです。グローバルキッズとおはようキッズでは、すでに全園がイエナプランについて定期的に学ぶと同時に、先行導入園は、この学びをもとにそれぞれの施設の状況に合わせ、日頃の実践の中でイエナプランのビジョンを生かした取り組みを行っています。関係者の皆さんの意欲は素晴らしく、講師として大変心強く、大きな期待をもって拝見しています。

＜プロフィール＞

オランダ在住教育研究家。九州大学大学院修了。専攻は比較教育学(修士)・社会学(博士課程修了)。81年から83年まで経団連国際教育文化交流財団奨学生としてマレーシア国立マラヤ大学に研究留学。以後、ケニア、コスタリカ、ボリビアに在住。96年よりオランダ在住し、現地の教育・社会事情についての自主研究実施。多数の著作と講演活動を展開。オランダのイエナプラン教育の専門家と共に、日本人向け研修・視察を企画実施。2011年イエナプランアドバイス＆リサーチ社(JAS)よりイエナプランの発展に貢献した人に贈られるエイル賞、2024年オランダ・イエナプラン協会より貢献賞受賞。日本イエナプラン教育協会の設立に尽力し、現在特別顧問として各地機関の指導と助言にあたっている。

日本イエナプラン教育協会代表理事 濱大輔氏のコメント

この度、グローバルキッズCOMPANYグループの皆さまが、イエナプランに学んだ取り組みを進めていかれることを心より嬉しく思い、お祝い申し上げます。現在、世界的に様々な分野において「ウェルビーイング（幸福）」がますます中心的な価値となりつつあることを感じる一方、そうした文脈とは断絶したかのような凄惨な争い、命が擦り切れそうになりながら生きている人たちの存在も、私たちには同時に突きつけられていると感じます。イエナプランスクールは「共に生きることを学ぶ」学校、共同体です。発祥の地ドイツ、これを発展させたオランダ同様、日本におけるイエナプランの取り組みも小学校段階が先行してきました。しかし、子ども・保護者・養育者の3者による共同体づくりは、乳幼児期から始めることができることを私たちは知っています。希望ある未来社会を、子どもを中心とした園から実現する-今まさに、世界と1人1人の子どもの本当に必要とする保育の場が、ここから始まっていくことを心から祈念し、エールを送ります。

＜プロフィール＞

早稲田大学スポーツ科学部卒業。公立学校小学校教諭として実践を積み、2017年にオランダへ渡りイエナプラン教育専門教員養成研修を修了。帰国後は、公立・私立の両小学校にてイエナプラン教育の実践を展開。現在イエナプラン認定園の高知県学校法人やまもも学園桜井幼稚園主幹保育教諭。代表理事としても協会主催研修を中心に多様な現場でそのコンセプトを伝え続けている。

「研究推進園」認定施設

今後の展望

今回認定となった11施設を「次世代型保育のロールモデル」として確立します。ここで培ったノウハウをグループ全体へ広げ、日本における質の高い保育・教育の普及を牽引してまいります。

補足

【オランダ・イエナプラン教育について】

イエナプランは、ドイツで始まりオランダで広がった、一人ひとりの子をその子らしく最大限可能性を引き出しながら自立と共生を学ぶオープンモデルの教育です。

異年齢で１つのグループを作り４つの基本活動（対話・遊び・仕事・催し）をリズミックにおこなう中で「共に生きる」ことを学びます。変化が激しく正解のない現代社会において、様々な考えを持つ人たちとお互いを尊重しながらアイディアを出し合いより良いものを創造する力、さらには一人ひとりが自己発揮できることも大切です。多様性を認め合いながら、主体的に行動できる人を育てる教育として、日本国内でも注目を集めています。

日本イエナプラン教育協会について

日本におけるイエナプラン教育の発展・普及のために、市民の自発的な教育活動を支援、促進し、イエナプラン教育の実践をもとに、情報交換や研究を深めていく場をつくることを目的とする団体です。

【日本イエナプラン教育協会 概要】

法人名：一般社団法人日本イエナプラン教育協会

設立：2010年10月

代表者：代表理事 濱大輔（はまだいすけ）

主な事業内容：情報交換のネットワークづくり、情報提供、研修事業

ホームページ：https://japanjenaplan.org/

グローバルキッズCOMPANYグループについて

グローバルキッズCOMPANYグループは、「子ども達の未来のために」を企業理念に、子どもたちが輝く社会の実現を目指して『2030トリプルトラスト』（2030年 職員と親子と地域に最も信頼される存在になり、子どもたちの育ちと学びの社会インフラになること）を長期の目標に掲げております。また、保育園の安定運営と保育の質を高めるとともに、業界全体ですべての子どもたちが輝く社会のしくみづくり『子育てプラットフォーム』構想にも取り組んでいます。

【グローバルキッズCOMPANY 会社概要】

会社名：株式会社グローバルキッズCOMPANY

設立：2015年10月

代表者：代表取締役社長 中正雄一（なかしょうゆういち）

本社所在地：東京都千代田区富士見二丁目14番３６号

主な事業内容：保育施設の運営、保育所開業等コンサルティングほか

ホームページ：https://www.gkids.jp/

＜グループ会社＞

株式会社グローバルキッズ：https://www.gkids.co.jp/

株式会社おはようキッズ：https://www.ohayokids.co.jp/

株式会社アソシエ・アカデミー：https://associe-international.co.jp/academy/

株式会社アソシエ・インターナショナル：https://associe-international.co.jp/

株式会社GKS：https://www.gkids.co.jp/company/outline/group.html

