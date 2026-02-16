(株)インボイス、2026年2月16日(月)「税理士がホワイトボードで解説！ 経理が知っておきたい消費税の基礎知識　総集編」の配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、アクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏にご登壇いただき、「税理士がホワイトボードで解説！ 経理が知っておきたい消費税の基礎知識 総集編」をオンデマンドセミナー形式で配信することをお知らせ致します。

申込み・詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260216.html

セミナー概要

◆配信期間：2026年2月16日（月）～ 2026年2月27日（金）まで

◆再生時間：約94分

◆講演テーマ：税理士がホワイトボードで解説！ 経理が知っておきたい消費税の基礎知識 総集編

◆参加費：無料

◆開催形式：オンデマンド

セミナー詳細

「この取引の消費税区分はどれが正しい？」

「どの経費が、どの売上に対応するかなんて、どうやって判断すればいい？」

このようなお悩みをお持ちの経理担当者の方へ。

本セミナーは過去に配信いたしました「税理士がホワイトボードで解説！ 経理が知っておきたい消費税の基礎知識 」のVol1・2を一度に視聴可能な内容となっております。

消費税に関する基礎的な知識から、納税額計算の要である「仕入税額控除」に焦点を当て、その複雑な仕組みを税理士がホワイトボードで図解しながら、分かりやすく解説します。



消費税の基本原則を正しく理解することは、月次・年次決算の精度向上はもちろん、インボイス制度への対応力を高める上でも不可欠です。

若手・中堅社員の基礎力向上や、経理部門全体の知識レベルの底上げに、ぜひ本セミナーをお役立てください。

本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部

インボイス総合研究所 所長

田嶌 健

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp