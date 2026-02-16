JOGMEC

JOGMEC（本部：東京都港区、理事長：高原 一郎）は、低炭素水素等供給等事業者として経済産業大臣より認定を受けた株式会社JERAに対して、令和8年2月16日に「価格差に着目した支援」に係る助成金の交付決定を行いました。

「価格差に着目した支援（低炭素水素等サプライチェーン構築支援事業）」は、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律（水素社会推進法）」に基づき、主務大臣の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うため、低炭素水素等の価格（基準価格）と既存燃料・原料の価格（参照価格）の差額に対し、助成金を交付する支援制度です。





株式会社JERAは、令和7年12月19日に低炭素水素等供給等事業者として経済産業大臣より認定を受けています。当該認定供給等事業計画では、同社が米国ルイジアナ州で製造する低炭素アンモニアを同社の碧南火力発電所におけるアンモニア混焼に用いるほか、株式会社豊田自動織機、AGC株式会社、日本碍子株式会社、株式会社アイシン福井の工業炉の燃料などに利用する予定です。JOGMECは、今般の計画認定に伴い助成金の交付申請を行った株式会社JERAに対して、審査の結果、令和8年2月16日に交付決定を行いました。JOGMECは、「価格差に着目した支援」を通じて、水素の社会実装に貢献していきます。https://prtimes.jp/a/?f=d12624-869-5e22838107ba1212b327217a1252133c.pdf

リリース本文 :https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_08_00146.html?mid=pr260216JOGMECの公式サイトへ遷移します。