フレッシュネスバーガーのプレミアムセットがfood appに登場！

ファンフォ株式会社

ファンフォ株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：喬 恒越、以下「ファンフォ」）は、２０２６年２月１６日（月）より、ファンフォが運営するグルメチケットアプリ「food app」において、フレッシュネスバーガーのプレミアムバーガーセットが登場します。

KITTE大阪店限定で、２０２６年２月１６日（月）から３月１６日（月）まで、「food app」アプリ内から対象商品が30%OFFでご購入いただける特別なキャンペーンを実施しております。アプリを通じて、ユーザーは気軽に割引価格で人気メニューを体験でき、店舗にとっては新規来店のきっかけづくりにもつながる内容となっております。日常の外食シーンに新たな価値を提供いたします。

■food appで販売している商品例

黒毛和牛チーズバーガープレミアムセット

クラシックアボカドチーズバーガープレミアムセット

クラシックWWバーガープレミアムセット

■店舗概要

フレッシュネスバーガー KITTE大阪店

・所在地：大阪府大阪市北区梅田３丁目２－２ KITTE大阪 B1F

・営業時間：8:00～21:00

■food app（フードアップ）について

「food app」は、ファンフォが運営する飲食店向けの集客支援型グルメチケットアプリです。飲食店は掲載費無料で参加でき、チケット販売を通じて新規顧客の獲得や平日・閑散時間帯の集客強化を図ることが可能です。

また、割引施策やキャンペーン設計を柔軟に行えるため、ブランド価値を維持しながら効果的なプロモーションを実施できます。food appは、飲食店の売上機会創出と持続的な集客支援を目的としたプラットフォームです。

■ファンフォについて

ファンフォは「人と食をつなぐ」をミッションに、飲食店向けのモバイルオーダー＆POSレジ「funfo」とグルメチケットアプリ「food app」を通じて、飲食店のDX化と新しい食体験の創出に取り組んでいます。飲食店・消費者・インフルエンサーをつなぎ、地域グルメの認知拡大と集客力向上を目指すとともに、モバイルオーダーやチケット購入による利便性向上も実現します。

■会社概要

会社名 ：ファンフォ株式会社（英表示：Funfo Inc.）

代表者 ：代表取締役 喬 恒越

所在地 ：京都市下京区万寿寺中之町78

URL ：https://www.funfo.jp

■本リリースに関するお問い合わせ

広報担当

メールアドレス ：support@funfo.jp

問い合わせURL ：https://www.funfo.jp/index.php/support/form/