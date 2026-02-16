「最高のPMとは何か」現場PM・エンジニアが本音で語り合う勉強会を3月6日に東京・六本木で開催

オーサムウェア株式会社

オーサムウェア株式会社（本社：東京都町田市、代表取締役：木戸 庸平）は、現役のPM（プロジェクトマネージャー）およびPMを目指すエンジニアを対象とした勉強会「最高のPMとは何か？ ― 現場PM・エンジニアで語り合い、言語化する夜」を、2026年3月6日（金）に東京都港区・六本木にて開催いたします。

本イベントは、PM・PM志望のエンジニアに特化したギルド型コミュニティ「DevTech GUILD」による第1回イベントであり、クレジットエンジン株式会社の協賛のもと実施されます。

開催の背景

IT業界では依然として、プロジェクトの成否がPM個人の経験値や属人的な判断に大きく依存しており、PMの品質が再現されにくい構造的な課題を抱えています。

近年、生成AIの進化により実装やドキュメント作成、進行管理といった業務は効率化が進む一方で、プロジェクトの成果を左右する本質は、「なぜそれをやるのか」「何を作るべきか」「何を優先すべきか」といった意思決定の質へと明確にシフトしています。

こうした環境変化を背景に、現場では下記のような課題が顕在化しています。

・現場や組織ごとに求められるPM像が異なり、評価基準が曖昧

・PM自身が、自身の強みや目指すPM像を言語化できていない

・進行管理はできているにも関わらず、期待される成果に結びつかない

こうした課題は、PM個人の努力だけでは解決が難しく、経験や判断軸が体系的に共有されてこなかったことが大きな要因となっています。

DevTech GUILDは、「あらゆるPJを成功させる、日本一のPM集団になる」というビジョンのもと、PMの品質を可視化し、育成・循環させるエコシステムの構築を目指して発足しました。

本イベントはその第一歩として、現場の最前線で活躍するPMやエンジニアが一堂に会し、「成果を出し続けるPMに共通する思考・判断・振る舞いとは何か」を実例をもとに言語化し、参加者同士で視座を高め合うためのキックオフイベントです。

イベント内容

当日は、現場を動かすPMと、事業責任を担いPMを任せる側の立場から語るライトニングトーク（LT）と、参加者同士の対話を重視したグループワークを中心に構成します。

LTでは、PMとして直面してきた意思決定の葛藤や成果につながった判断に加え、事業側から見た「信頼できるPMの判断や振る舞い」など、実務に根ざしたリアルな経験を共有します。

続くグループワークでは、「自分たちが本当に“最高のPM”だと思うのはどのような存在か」を起点に、

・成果を出しているPMに共通する行動や判断

・それらがなぜ現場で評価され、信頼につながっているのか

といったテーマについて意見交換を行います。

正解を探す場ではなく、異なる現場・立場の視点を持ち寄りながら議論することで、参加者一人ひとりが自身のPMとしての強み・課題・目指す方向性を言語化することを目的としています。

開催概要

イベント名

最高のPMとは何か？

― 現場PM・エンジニアで語り合い、言語化する夜 ―

開催日時

2026年3月6日（金）19:00～21:30（18:30受付開始）

会場

クレジットエンジン株式会社 東京オフィス（東京都港区六本木7-15-7 SENQ六本木）

参加費

無料（事前申込制・先着20名）

対象者

・現在PMとして現場に立ち、成果や評価に課題を感じている方

・PMへのキャリアシフト・ステップアップを考えているエンジニア

・PMに挑戦したいが、実務イメージやロールモデルが描けていない方

内容（予定）

・開催挨拶・会場案内

・アイスブレイク（自己紹介）

・現役PMによるライトニングトーク

・グループワーク

・懇親会（軽食・ドリンクあり）

※ 内容は変更となる場合があります。

▼ イベント詳細・参加申込（connpass）

https://connpass.com/event/381723/

登壇者紹介（抜粋）

木戸 庸平（きど ようへい）

DevTech GUILD 運営／オーサムウェア株式会社 代表取締役

ITプロジェクトマネージャー

SIerでエンジニア・PMとしてキャリアをスタート後、ソフトバンクにて事業開発に従事。独立後はフリーランスPMとして、AI・FinTech領域を中心に、エンタープライズ向けシステム開発を多数リード。2023年オーサムウェア株式会社を創業し、現在は「PMの良し悪しが感覚や相性で語られてしまう業界構造を変えたい」という問題意識のもと、DevTech GUILDを立ち上げ、PMの思考・判断・価値を言語化・共有するコミュニティ運営に取り組む。

向山 裕介（むこうやま ゆうすけ）

クレジットエンジン株式会社取締役CPO

会計・財務系コンサルティング会社にて、企業価値算定・IPO支援・事業承継支援・M&A支援等に従事し複数のプロジェクトをリード。その後フリーランスのPM兼エンジニアとして、数社のスタートアップに参画し、EC系サービスの開発、ブロックチェーン関連サービスの立ち上げ、IoTサービスの開発等、プロダクト開発およびプロダクトマネジメントに関する幅広い経験を積む。2016年クレジットエンジンを共同創業し、現在は取締役CPO（最高プロダクト責任者）としてプロダクトチームを統括。

DevTech GUILDについて

DevTech GUILD（デブテック・ギルド）は、PMによるPMのためのギルド型コミュニティです。

PMの成果を個人のセンスや運に任せるのではなく、「最高のPMが、最高の仕事に出会い続けられる状態」を仕組みとしてつくることを目指しています。

現役PM同士が、実際の現場での判断や経験を持ち寄り、 成果につながった考え方や動き方を言語化し、共有することで、 PMが成長し続けられる場をつくっています。

一人では越えられない成長の壁を、 チームと仕組みの力で越えていく。 それがDevTech GUILDです。

協賛企業について

クレジットエンジン株式会社

クレジットエンジンは『"かす"をかえる。"かりる"をかえる。』をミッションに、金融機関や事業会社における融資業務・債権管理業務のDX化を支援するサービスを提供いたします。

会社概要

会社名：オーサムウェア株式会社

所在地：東京都町田市つくし野1-1-1

代表者：代表取締役 木戸 庸平

URL. ： https://awesomeware.jp/

本件に関するお問い合わせ先

オーサムウェア株式会社

DevTech GUILD 運営事務局

E-mail：guild@awesomeware.jp