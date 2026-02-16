ワークフロー生成ツールの「Jinba」東京ビッグサイトで2月18日(水)・2月19日(木)開催のEight EXPOに出展

株式会社Carnot

株式会社Carnot（本社：東京都港区、代表取締役社長：松森匠哉）は、2026年2月18日(水)・19日(木)に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026」の「AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展」に生成AIを用いたノーコードワークフロー作成ツール「Jinba」のブースを出展いたします。

Eight EXPO 2026

■ 出展概要

本展示会にて、当社のブースではワークフロー生成ツール「Jinba」を実際に体験いただけるデモをご用意しております。他にも、企業様への導入事例のご紹介のほか、実際の導入に際してのご相談/課題解決に向けたご相談をお受けさせていただきます。皆様のお立ち寄りを心よりお待ちしております。

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117318/table/6_1_344979fa3eacf6c026f4d2fb61b14007.jpg?v=202602160551 ]

■ Jinbaについて

当社は生成AIを活用したノーコードワークフローツール「Jinba(https://jinba.io/ja?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=yc_announcement)」を展開しております。

Jinbaはチャットで指示をするだけで、AIが自動的にワークフローを生成できるため、専門人材はもちろん、専門知識を持たない方でも簡単に、カスタマイズ型の業務効率化用のAIワークフロー、AIエージェントの構築が可能です。



プロダクトリリースから1年間で、東証一部上場の金融・製造・貿易・保険業界など、各分野で日本をリードする大手企業様にすでにご導入いただいております。

Jinbaを活用することで、開発にかかる費用・時間コストの削減はもちろん、業務効率化に大きく貢献いたします。

■ 株式会社Carnotについて

「最先端を企業と人々の日常にする」

Carnotは、誰しもが自由にAI技術を使い「これまで」をアップデートできるためのプロダクトの作成と支援を行っています。

所在地：

米国：212 Homer Ave, Palo Alto, CA 94301

日本：東京都港区赤坂4丁目8番19号 赤坂フロントタウン3階

代表：代表取締役 CEO 松森匠哉

設立：2022年10月20日

事業内容：ノーコードワークフローツールJinbaの開発・運営

URL：https://carnot.ai/

お問い合わせ先：contact@carnot.ai