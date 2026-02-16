教育業界の新しいインフラ誕生！AI作問～テスト出力まで管理できる『MondAI（モンダイ）』がベータ版リリース！！

合同会社アイデアテックスタジオ

MondAI開発チームは、2025年2月10日、教育機関・学習塾向けのAIテスト作成プラットフォーム『MondAI（モンダイ）』のベータ版をリリースいたしました。

本サービスは、テスト問題のAI自動生成から、レイアウト調整、回答用紙の作成、そして印刷用PDFの出力までをワンストップで完結させることで、教育現場の負担を劇的に軽減します。

■ 教育現場の課題

現在の教育現場では、テスト作成にかかる膨大な時間が教員の長時間労働の一因となっています。

「問題を探す・作る」「Word等でレイアウトを整える（特に数式や図形）」「回答用紙を別途作成する」といった一連の作業は、多くの手間と時間を要します。

MondAIはこの課題をテクノロジーで解決し、先生方が本来の「生徒と向き合う時間」を確保できるよう支援します。

サービスサイトはこちら

https://mond-ai.com

■ 『MondAI』の3つの特徴

1. AIを活用した問題自動生成

学校種別（中学/高校）・教科・科目等を選ぶだけで、AIが最適な問題を生成します。

出題形式は「文章問題」「穴埋め問題」「並び替え問題」から柔軟に選択でき、回答形式も「記述式」「択一選択式」「複数選択式」と目的に応じた設定が可能です。

含めたいキーワード指定はもちろん、気に入った問題の「類題」をワンクリックで量産する機能も搭載しており、生徒一人ひとりに合わせた演習を実現します。

2. 直感的な操作で、こだわり抜いたレイアウトに

テストの配点設定や回答欄（余白・下線）の調整、さらには本格的な表紙作成まで、Webブラウザ上で完結します。

回答用紙の作成も、記述内容に合わせたサイズ変更や配置が自由に行えるため、Word等での煩雑なレイアウト作業から解放されます。

回答用紙はドラッグアンドドロップで作成可能

3. 数式も美しく、そのまま使えるPDF出力

数学や理科の複雑な数式も、LaTeXエンジンにより美しくレンダリングされます。作成したテストは、市販の教材レベルの品質でPDF出力され、そのまま印刷して授業や試験で使用可能です。

高校 物理

高校 英語

高校 数学

回答用紙

■ 料金プラン

教育現場の規模に合わせて選べる3つのプランをご用意しました。（すべて税込）

・ベーシックプラン：月額 1,520円

個人～小規模教室向けのスタータープラン。

・スタンダードプラン：月額 2,980円

複数講師が在籍する塾・教室向けの人気プラン。チームでの共有機能が充実。

・プレミアムプラン：月額 6,120円

大規模校舎・法人向けのフル機能プラン。大規模な運用にも対応。

■ ベータ版リリース記念！全プラン半額キャンペーン

ベータ版のリリースを記念して、期間限定で「全プランの月額料金が50%OFF（半額）」になるクーポンコードを配布いたします。

MondAIに新規登録いただいた際に送信される「アカウント発行メール」内に、クーポンコードを記載しております。

まずは無料登録をしていただき、お得なクーポンをご確認ください。

■ 今後の展開

今後は、テスト用紙に応じた回答用紙の自動作成機能、英語リスニング問題への対応、スキャンしたテスト用紙のAI自動採点機能などを順次追加予定です。教育の現場を支えるインフラとして、さらなる機能拡充を進めてまいります。

【サービスURL】

https://mond-ai.com

【会社概要】

会社名 ：合同会社アイデアテックスタジオ

代表者 ：橋本留伊

設立 ：2024年8月