SHIFT AI for Biz　G検定合格に必要な知識を体系的に習得できる学習プログラム【G検定試験対策コース】を2026年2月16日より提供開始

「日本をAI先進国に」をミッションに掲げ、AI人材育成で国内最大級の実績を持つ株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにおいて、日本ディープラーニング協会（JDLA）が主催する「G検定（ジェネラリスト検定）」の合格に必要な知識を体系的に学習できる「G検定試験対策コース」を2026年2月16日より提供開始することをお知らせします。

本コースは、一般社団法人日本ディープラーニング協会（以下、JDLA）が公開する最新シラバスに準拠し、AIの基礎理論、機械学習・深層学習の主要技術、産業動向、社会実装、AIガバナンス・法律倫理までを幅広く網羅した構成となっています。また、ChatGPT などの生成AIを活用した学習支援に加え理解度テストや模擬試験などを通じて、G検定合格に直結する実践的な学習環境を提供します。

背景・概要

生成AIの急速な進展により、AI技術はあらゆる業種・職種において不可欠なビジネス基盤となりました。特にChatGPT等の大規模言語モデル（LLM）の普及を受け、エンジニアのみならず、企画・営業・バックオフィスを含む全社員に「AIリテラシー」が求められています。

しかし、現場からは「学習すべき情報が断片化しており、効率的な習得が難しい」という課題が多く寄せられています。単なるツールの操作スキルに留まらず、AIの仕組みやディープラーニングの基礎、さらには社会実装の進め方・法律・倫理までを体系的に学ぶ重要性がかつてないほど高まっています。

こうした背景から、当社は一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）の「G検定」シラバスに完全準拠した対策コースを開発しました。本コースは理論の解説に加え、最新の産業動向や実務視点を盛り込むことで、G検定合格に必要な知識を習得できる内容となっています。

本講座の主な特徴

G検定合格に直結する体系的カリキュラム

JDLAの最新シラバスに準拠し、AIの基礎理論から機械学習・ディープラーニング、社会実装、法律・倫理までを体系的に網羅しています。重要ポイントを整理した構成により、効率的にG検定合格レベルの知識習得を目指せます。

実務にも応用できるAIリテラシーを習得

国内外のAI活用事例やAIプロジェクトの進め方、データ活用、XAI（Explainable AI）など、ビジネス現場で求められる知識も幅広くカバーしています。試験対策にとどまらず、実務でAIを活用するための総合的な理解を深めることができます。

AI領域の専門家によるわかりやすい講義

AI研究・開発・コンサルティングに携わる専門家が講師として登壇し、専門的な内容をビジネスパーソンにもわかりやすく解説します。具体例や図解を交えた講義により、初心者でも無理なくAIの全体像を理解できる構成となっています。

想定受講者

提供形態

- G検定受験予定の方- G検定をこれから勉強しようとされている方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。受講者は自分のペースで学習を進められ、試験対策に必要な知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

現在、AI活用推進に関する無料相談会を開催しております。

ご希望の方は、以下のリンクよりご予約ください。

ご予約はこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp





【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かし、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする



【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

<X>

フォロワー数 14.6万人 (2026年2月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180