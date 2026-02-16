AIスタートアップのLazuli、経済産業省主催「商品情報プラットフォームを活用した新たな流通DXコンテスト」にて優秀賞を受賞

Lazuli株式会社

2026年2月16日、プロダクトデータプラットフォーム「Lazuli PDP」を提供するLazuli株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩原 静厳、以下Lazuli）は、経済産業省が主催する「商品情報プラットフォームを活用した新たな流通DXコンテスト」において、優秀賞を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

「商品情報プラットフォームを活用した新たな流通DXコンテスト（以下、本コンテスト）」は、経済産業省が推進する「商品情報プラットフォーム」の真正性のあるデータを活用し、流通業界やサプライチェーンの課題を解決する革新的なアイデアや仕組みを募集・表彰する公募型コンテストです。スタートアップやリテールテック企業を対象に、データ利活用による新規事業の創出や、商習慣の変革、DXによる効率化を目指す提案が審査されました。

今回の受賞では、「Lazuli PDP」による商品データの統合・構造化技術が、本コンテストの重要テーマである「メーカーによる商品情報の登録支援」において極めて有効であると評価されました。

生成AIを用いたデータの自動抽出、構造化やカテゴリ推定により、従来多大な工数を要していた商品登録業務を劇的に効率化できる点、および「商品情報プラットフォーム」を核に業界全体のデータ標準化と流通DXを加速させるビジョンが、実務上の課題解決に直結するアプローチとして期待を寄せていただいています。

Lazuliは、2026年3月3-6日に開催される「リテールテックJAPAN 2026」において受賞企業として、以下のセミナーに登壇いたします。代表取締役の萩原 静厳が、経済産業省の担当者および他の受賞企業とともに、流通DXの未来や本コンテストでの取り組みについてお話しします。

【登壇予定のセミナー】

「商品情報プラットフォームを活用した新たな流通DXコンテスト」受賞者による事業紹介

日時：2026年3月3日（火） 11:20～12:00

会場：東京ビッグサイト リテールテックステージ（Online配信あり）

経済産業省主催「商品情報プラットフォームを活用した新たな流通DXコンテスト」受賞者によるパネルディスカッション

日時：2026年3月6日（金） 10:30～12:00

形式：Online配信

また、同展示会期間中、Lazuliブースにおいて「Lazuli PDP」の最新機能や、コンテストで提案したソリューションのデモンストレーションを実施いたします。

3月3日（火）には、Lazuli Chief Evangelistの伴 大二郎による個別相談会（無料・20分）を行います。ご興味がある方は以下のフォームよりお申し込みください。

お申し込みフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5KfdH5RTWb5UupH6QnNhwFCmwDuMW7NBBPPxQPQzyEwf1UQ/viewform?usp=sharing&ouid=116494269473028255204(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5KfdH5RTWb5UupH6QnNhwFCmwDuMW7NBBPPxQPQzyEwf1UQ/viewform?usp=sharing&ouid=116494269473028255204)

【出展概要】

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金）

10:00～17:00（最終日のみ16:30まで）

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

ブース番号：RT7043

出展内容：

・Lazuli PDPの概要説明

・デモ展示

・導入に関する個別相談

Lazuliについて

Lazuli株式会社は、2020年7月に設立されたAIスタートアップです。AIを用いて企業の内外に散在している「商品情報」を競争力を生む「経営資産」へと転換し、エンタープライズ企業のビジネス変革を推進しています。主力事業の「Lazuli PDP」は、AIによる商品データの自動化・拡張を組み込んだ次世代のデータ基盤として、製造業・卸売業・小売業の顧客体験向上と市場適応を支援します。

HP：https://lazuli.ninja/(https://lazuli.ninja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=win-a-dx-contest)