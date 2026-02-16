『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』×「沖縄ホーメル」限定コラボ商品が登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評発売中の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、株式会社沖縄ホーメルとのコラボレーションキャンペーンを実施中です。

本キャンペーンでは、沖縄を代表する「SPAM(R)」にちなんだコラボ商品や、沖縄の食文化を堪能できる、限定コラボTシャツ付き商品など計3商品を発売します。

ぜひこの機会にお買い求めください。

●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』×SPAM(R) 2缶セット（税込価格 1,500円）

●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』×SPAM(R)カレー ＆ SPAM(R)じゅーしいの素セット ※限定コラボTシャツ付き（税込価格 4,000円）

※限定コラボTシャツ

●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』二人の生き様セット ※限定コラボTシャツ付き（税込価格 3,900円）

※限定コラボTシャツ

各商品は沖縄ホーメル公式オンラインショップ(https://okinawahormel.shop/)にて発売中です。また、2月17日（火）からローソン沖縄にて販売開始します。

※一部、お取り扱いのない店舗もございます。

■「沖縄ホーメル」とは

1959年に(株)第一企業で創業し、戦後のアメリカ文化の影響から缶詰商品の輸入卸から始まりました。1969年に米国の食肉加工の世界的大手、現：（ホーメル・フーズ・コーポレーション及び、ホーメル・フーズ・インターナショナル社）と資本・技術提携を結び沖縄県内のSPAM(R)の販売代理、コンビーフハッシュの製造販売、その他にフランキーボーイ・デリカフランクなど、数々のロングセラー商品を手掛け、時代に寄り添いながら長く愛され続けるブランドを守り続ける会社です。

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

【製品概要】

商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月12日（木） 発売）

価格：

パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）

デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）

※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：

『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之

『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。