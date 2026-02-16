Borzoi AI株式会社、資本金を1,000万円に増資

Borzoi AI 株式会社

Borzoi AI株式会社（読み方：ボルゾイエーアイ、本社：東京都千代田区、代表取締役：原 宏太）は2026年１月31日付で、資本金を1,000万円へ増資いたしましたので、お知らせいたします。

当社は2024年２月の設立以来、「ごみ問題をテクノロジーで解決する」というミッションのもと、AI技術を用いた廃棄物管理・分別の最適化、および収集現場の効率化を支援する独自ソリューションを展開してまいりました。

今回の増資により、強固な財務基盤構築とさらなる成長に向けた戦略的投資を加速させ、より安定した事業運営と持続的な成長を実現してまいります。

今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【Borzoi AI株式会社について】

ごみ分別の判断をサポートする「AIごみナビ」、ごみ収集現場の状況を「見える化」し業務の効率化につなげる「AI収集ナビ」を開発・提供しています。

住民・自治体・現場をつなぐAIの力で、分別のわかりにくさや収集現場の非効率といった「ごみ問題」を解決します。廃棄物の適正処理・資源の有効活用・地域環境の衛生向上を実現し、持続可能な社会の構築に貢献することを目指しています。

【AIごみナビについて】

LINEを通じて住民のごみ分別に関する問い合わせに、AIが24時間自動で回答するサービスです。

「手持ちの扇風機」→「ハンディ扇風機」といった意味や文脈を理解する類推検索に加え、写真を送るだけで分別を判断できる機能を標準搭載。正式名称を知らないごみでも、迷わず正しい分別方法がわかります。さらに、回収場所検索、多言語対応（40か国語）、不法投棄通報など、住民に便利な機能を幅広く提供しています。

現在は、調布市、能代市、福生市、羽村市、加賀市、江東区、東大和市、苫小牧市、三鷹市、東根市で導入が開始されており、来年度中に全国２６自治体へ拡大予定です。

AIごみナビ

AIごみナビ公式サイト：https://aigominavi.com

【AI収集ナビについて】

ごみ収集現場の状況を「見える化」し業務の効率化につなげる、自治体・収集事業者向けのクラウドサービスです。

収集車両の現在地をリアルタイムで把握できるほか、集積所の汚れや違反ごみ、回収量などの現場状況を、写真と位置情報付きで簡単に報告・記録できます。

管理画面および専用モバイルアプリでは、全車両の動きと現場報告を地図上で一元管理。日々の進捗確認や業務改善はもちろん、災害時やトラブル発生時にも状況を即座に把握し、的確な指示が可能です。

民間事業者での導入が進む一方で、東京都墨田区をはじめとする複数の自治体でも実証実験が実施されています。今後は、全国の自治体や収集事業者へさらなる展開を予定しています。

AI収集ナビの機能

AI収集ナビ公式サイト：https://aigominavi.com/garbage-truck

【会社概要】

代表取締役：原 宏太

設立：2024年2月

所在地：東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-11 VORT水道橋III

コーポレートサイト: https://borzoi.ai

【本件に関するお問い合わせ先】

Borzoi AI株式会社 広報担当

メール：contact@borzoi.ai