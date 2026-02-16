Speria、公式LINE連携の「ステップ配信機能」を提供開始

株式会社Speria

Speria株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役: 仲田 真、以下「Speria」）は、美容・サロン業界向け顧客対応支援ツール「Speria AIカルテ」において、公式LINE連携によるステップ配信機能を新たに提供開始しました。

本機能により、施術・接客後のフォローアップが「時間がない」「仕組み化できない」といった現場課題に対し、来店後の経過日数に応じたフォローアップメッセージを自動生成・自動配信できるようになります。

PoC（4店舗）では、初回来店後に来店が途切れがちな顧客へのフォロー施策を仕組み化した結果、初回来店客の再来店率が約35%から5割強（50%超）へ改善しました。加えて、全体のリピート率も平均17%改善し、店舗運営の継続率向上に寄与する効果が確認されました。

背景：フォローアップが「やりたいのに回らない」- 再来店を左右する重要業務が属人化

美容・サロン業界では、初回来店後の顧客が「2回目」「3回目」へ継続するかどうかが、売上とLTV（顧客生涯価値）を大きく左右します。一方、現場では次のような課題が起きがちです。

- 施術・接客で手一杯で、フォロー施策の設計や配信が後回しになる- 個別連絡はできても、継続運用が難しく属人化しやすい- LINE配信を行っていても、一斉配信中心で“最適なタイミング”を逃しやすい

SperiaがPoCにて店舗ヒアリングを行ったところ、初回来店客の再来店率は約35%程度に留まっているケースもあり、改善余地が大きいことが分かりました。そこで、来店後のフォローを「人の頑張り」ではなく「仕組み」で回すため、公式LINE連携のステップ配信機能を開発しました。

新機能：公式LINEで「最適タイミング」のステップ配信を自動化

今回提供開始したステップ配信機能は、公式LINEと連携し、初回来店・施術後などの起点から、経過日数に応じて自動的にメッセージを作成・配信する仕組みです。

PoC結果：初回来店客の再来店率「約35%→50%超」へ改善

主な特長- 公式LINE連携で配信まで一気通貫顧客連絡チャネルを公式LINEに統一し、運用負荷を低減します。- 来店後の経過に応じてステップ配信例：来店当日のお礼／数週間後のケア提案／3カ月来店がない顧客への再来店促進など。- メッセージ文面を自動作成施術・接客内容や顧客情報（店舗の運用ルールに合わせた入力項目）に基づき、現場が使いやすい文章を自動生成できます。- フォローが苦手でも「仕組み」で漏れなく継続個人の頑張りに依存せず、店舗として再現性のある再来店施策を構築できます。

本機能の提供に先立ち、Speriaは複数店舗でPoCを実施しました。初回来店後、一定期間来店がない顧客に対して、経過に応じたフォローアップを公式LINEでステップ配信したところ、初回来店客の再来店率が約35%から5割強（50%超）へ改善しました。

また、店舗全体のリピート率も平均17%改善し、再来店促進の取り組みとして有効性が確認されました。なお、テストクライアントでは、再来店増加により売上面でも改善が確認され、増分として月あたり約11万円の上振れが確認されたケースもあります。※

※初回来店客の再来店率は「フォローメッセージ送信から30日以内の再来店」を定義として算出。PoCは4店舗で実施。データは平均値。

代表取締役 仲田 真 コメント：

「サロン現場では“やるべきフォロー”が分かっていても時間が足りない。再来店率35%→50%超の改善は、努力ではなく仕組みで実現できることを示しました。今後も現場の声を起点に、継続率の改善を支援します。」

PoC参加店舗（匿名）コメント：

「配信が“続く仕組み”になったことで、忙しい時期でもフォローが止まらなくなりました。Speriaのご担当者にしっかり伴走してもらい、仕組みを作ることができて良かったです。」

特に効果が見込まれる店舗：高額で定期メンテナンス型のサービス

Speriaでは、以下のような「定期的なメンテナンスが必要なサービス・商材」を扱う業態で、特に効果が高いと考えています。

例：美容皮膚・エステ／脱毛／整体・接骨 等

（※業態に応じたシナリオ設計の支援も可能です）

今後の展望：「お客様の声 (Voice of Consumer)」を起点に、接客、教育、マーケティング、ブランディングを一気通貫で最適化していきます

Speriaはこれまで、様々な業界向けに「お客様の声（VoC）」を活用したVoC経営を推進してきました。実際のお客様の生の声を、接客・教育・マーケティング・ブランディングなど幅広い観点で活用し、お客様の声をベースにした一貫経営を促進しています。

ステップ配信 提供開始日

2026年2月（提供開始済み）

料金・導入について

「Speria AIカルテ」導入店舗は無料で利用可能です。

PoC（試験導入）や、店舗に合わせたステップ配信シナリオ設計支援も提供しています。

導入・取材・提携に関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

会社概要

会社名：株式会社Speria

代表者：代表取締役 仲田 真

事業内容：接客データを活用したVoC経営AI（AIカルテ、AIメッセージ配信、AI教育、AIマーケティング等）の開発・提供

所在地：東京都港区

URL： https://speria.jp/beauty

本件に関するお問い合わせ先

Speria株式会社 広報担当

Email：inquiry@speria.jp

Form：https://speria.jp/beauty#contact