GIGABYTEより、Intel H810 チップセット搭載 Micro-ATX マザーボード「H810M K GEN5」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、Intel H810チップセットを搭載した上 Micro-ATX マザーボードの「GIGABYTE B810M K GEN」を2026年2月20日（金）に発売いたします。

モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。





■製品名：GIGABYTE H810M K GEN5（型番: H810M K GEN5）■製品ページ： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-intel-h810m-k-gen5/

PCIe 5.0 x16 帯域対応、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのクリックリリース機構、Dual Channel DDR5 XMP 対応、Realtek 高音質オーディオ、PCIe 4.0 M.2 スロット (プッシュピン式ネジ無し設計)、Realtek GbE 有線 LAN、HDMI & DisplayPort ディスプレイ端子、シリアルポート用ヘッダピン、Smart Fan 6 機能などを備え、OC 機能を省略してコスパを追求した GIGABYTE MicroATX 汎用マザーボードです。

【日本国内正規代理店2年保証付 / ご購入後6ヶ月間の CPU ソケットピン折れ無償修理保証】です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85836/table/82_1_47395e1a1f3be3b5e82da89255a0fe91.jpg?v=202602160551 ]

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-484

■製品高解像度画像データ

https://drive.google.com/drive/folders/18LHHpyAQG3IbxRIIpqhW8ACLd2YZ6Om7?usp=sharing

