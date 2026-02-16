『メイリオ』を手がけた書体デザイナー鈴木竹治氏による109書体を収録「Fonts66コンプリートパック」、2月5日～16日の期間で8,000本を販売

株式会社ベクターホールディングス

株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井美和子）が運営する「ベクターPCショップ」において販売中の『【究極特価】Fonts66コンプリートパック／109書体（ダウンロード版）』は、2026年2月５日～２月16日までの期間に8,000本を販売いたしました。これにより、本商品の累計販売本数は６万本を突破いたしました。

■なぜ今、注目されているのか

109書体を一括収録

テンプレートや生成AIの普及により制作環境が高度化する一方で、最終的な印象を左右する“文字設計”の重要性が改めて注目されています。Fonts66は明朝・ゴシックから個性的なデザイン書体、手書き風まで109書体を収録し、媒体やトーンに応じた柔軟な表現を可能にします。SNSや動画サムネイルなど一瞬で印象を決める場面が増える中、多彩な書体ラインアップがクリエイターからの支持を集めています。

商用利用OK（※利用規約の範囲内）

印刷物、Webサイト、プロダクト製品の筐体文字、パッケージ、ロゴ、TV番組・CM、プロモーション映像、映画字幕、マンガ制作など、各種商業デザイン制作物にご利用いただけます。同人誌やデザイナー案件にもご使用いただけます。

買い切り型

本製品はサブスクリプションではなく買い切り型のため、一度購入すれば追加費用を気にせず利用でき“とりあえず手元にキープしておき、必要なタイミングで安心して使える”点も大きな魅力です。

■鈴木竹治フォントを含む109書体を収録 （「松」「雪月花」「桜」を同梱）

「Fonts66コンプリートパック／109書体」は、Windows標準フォント『メイリオ』を手がけた書体デザイナー、鈴木竹治氏によるフォントブランド「Fonts66」シリーズの全書体を収録したフォントセットです。以下、3つのフォントパック計109書体を同梱しています。

・ Fonts66スペシャルパック「松」／38書体

筆書体を中心に、ゴシック系・明朝系も加えた構成。

実用性と個性を兼ね備えた、バランスのよいラインアップ（書体の組み合わせ）です。

・ Fonts66スペシャルパック「雪月花」／28書体

四季折々の美しい情景をイメージしたシリーズ。

繊細で情緒あるデザインを含む、全28書体を収録しています。

・ Fonts66スペシャルパック「桜」／43書体

ゴシック体を中心とした構成。

新書体「セリフゴシック」2書体を含む、計43書体を収録しています。

フォント一覧：https://pcshop.vector.co.jp/promo/catalogue/fonts66/hikaku.php

■製品概要

商品名 ：Fonts66コンプリートパック／109書体（ダウンロード版）

特価期間：2026年2月19日(木)まで

究極特価：2,980円（税込）

販売ページ：https://pcshop.vector.co.jp/promo/catalogue/fonts66/(https://pcshop.vector.co.jp/promo/catalogue/fonts66/)

■ベクターPCショップについて

ベクターPCショップは、1999年に開設されたダウンロードソフト専門のオンライン販売サイトです。

「すぐ欲しい！」「あれが欲しい！」といったニーズに応える豊富なラインアップを取り揃え、目的に合ったソフトをインターネット経由ですぐに購入・ダウンロードできます。

25年以上にわたり、個人・法人を問わず多くのお客様にご利用いただいており、安心・安全なソフトウェア流通のプラットフォームとして、信頼と実績を築いてきました。

公式サイト：https://pcshop.vector.co.jp/service/